Voka: 'Vakbonden spelen met vuur'

De vakbonden spelen met vuur door in deze onzekere tijden stakingen te organiseren, meldt de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. Op die manier reageert Voka op de vakbondsacties van vrijdag.

Voka verwijst in dat verband naar de brexit, de regeringscrisis en de vertragende conjunctuur. Die verschillende elementen leiden tot een onzeker sociaal klimaat. 'Dit is niet het moment om met vuur te spelen en onze bedrijven lam te leggen', waarschuwt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

De werkgeversorganisatie roept de bonden op de sociale acties niet te laten uitdijen maar zich constructief op te stellen en de regels van het sociaal overleg te volgen. 'De vakbonden moeten beseffen dat iedereen langer zal moeten werken en dat we in sociaal overleg moeten zoeken hoe we dit werkbaar kunnen houden. Dat gebeurt nu al in het Vlaams sociaal overleg', aldus nog Maertens.