De ondernemerskoepel Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland roept iedereen op de nieuwe coronamaatregelen voor de provincie Antwerpen strikt na te leven.

Volgens de Antwerpse Voka-topman Luc Luwel staat de provincie nu voor vier cruciale en moeilijke weken. 'Ik begrijp dat dit voor veel mensen een zware sociale impact heeft', zegt hij. 'Ik besef ook dat dit voor de eventsector, die al zo zwaar is getroffen, opnieuw heel hard aankomt.' Een andere keuze is er volgens Luwel echter niet.

'Onze bedrijven zijn nog niet hersteld van de klap die ze de voorbije maanden hebben moeten incasseren', meent hij. 'Een nieuwe lockdown of zelfs maar een gedeeltelijke sluiting kunnen we ons niet permitteren. Dat voorkomen is nu de verantwoordelijkheid van iedereen', klinkt het.

Toch zijn ook heel wat ondernemers ongerust over de maatregelen, stelt Voka vast. 'Ze hebben vooral veel vragen over het woon-werkverkeer in en uit de provincie', zegt Luwel. 'Maar die beperkingen en die avondklok slaan natuurlijk alleen op niet-essentiële privéverplaatsingen. Die gelden niet voor het noodzakelijk woon-werkverkeer, voor mensen die in nachtshiften werken of voor de belevering van klanten of voor andere professionele verplaatsingen.'

De meeste bedrijven hebben de voorbije maanden bovendien grote inspanningen geleverd op het vlak van de veiligheid van werknemers en telewerk, benadrukt Voka. De werkgeversorganisatie wijst er wel op dat telewerk voor één op de drie bedrijven 'niet of slechts gedeeltelijk mogelijk' is omdat de aard van hun activiteiten dat niet toelaat. In Antwerpen gaat het in dat geval hoofdzakelijk om de productie- en chemie, de bouw en de maritieme sector in het havengebied', klinkt het.

Volgens de Antwerpse Voka-topman Luc Luwel staat de provincie nu voor vier cruciale en moeilijke weken. 'Ik begrijp dat dit voor veel mensen een zware sociale impact heeft', zegt hij. 'Ik besef ook dat dit voor de eventsector, die al zo zwaar is getroffen, opnieuw heel hard aankomt.' Een andere keuze is er volgens Luwel echter niet. 'Onze bedrijven zijn nog niet hersteld van de klap die ze de voorbije maanden hebben moeten incasseren', meent hij. 'Een nieuwe lockdown of zelfs maar een gedeeltelijke sluiting kunnen we ons niet permitteren. Dat voorkomen is nu de verantwoordelijkheid van iedereen', klinkt het.Toch zijn ook heel wat ondernemers ongerust over de maatregelen, stelt Voka vast. 'Ze hebben vooral veel vragen over het woon-werkverkeer in en uit de provincie', zegt Luwel. 'Maar die beperkingen en die avondklok slaan natuurlijk alleen op niet-essentiële privéverplaatsingen. Die gelden niet voor het noodzakelijk woon-werkverkeer, voor mensen die in nachtshiften werken of voor de belevering van klanten of voor andere professionele verplaatsingen.'De meeste bedrijven hebben de voorbije maanden bovendien grote inspanningen geleverd op het vlak van de veiligheid van werknemers en telewerk, benadrukt Voka. De werkgeversorganisatie wijst er wel op dat telewerk voor één op de drie bedrijven 'niet of slechts gedeeltelijk mogelijk' is omdat de aard van hun activiteiten dat niet toelaat. In Antwerpen gaat het in dat geval hoofdzakelijk om de productie- en chemie, de bouw en de maritieme sector in het havengebied', klinkt het.