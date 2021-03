De Vlaming Jan Craps leidt de afdeling Azië bij de wereldbrouwer AB InBev. Met een vergoeding van ruim 20 miljoen euro verdiende hij vorig jaar beduidend meer dan zijn baas, CEO Carlos Brito.

Carlos Brito verdiende vorig jaar als CEO minder dan een aantal mensen van het internationale directiecomité. Die mensen staan in de pikorde eigenlijk lager staan dan de CEO. Dat heeft alles te maken met een groot pakket aandelen, dat vorig jaar op 25 maart, in volle coronacrisis, werd uitgekeerd. De brouwer gaf daarbij aan het topmanagement zogeheten 'restricted stock units'. Het zijn aandelen die na drie tot vijf jaar worden verworven. Het topmanagement kreeg op die manier 7 miljoen van die aandelen van AB InBev. Het ging om circa 50 mensen. Vreemd genoeg bleef CEO Brito bij die operatie met lege handen aan de zijlijn staan. Het jaarverslag meldt een bedrag van circa 283 miljoen euro (307 miljoen dollar) voor die 7 miljoen aandelen.

Ook de Vlaming Jan Craps (43), de enige Belg in het directiecomité van AB InBev, viel op 25 maart 2020 in de prijzen. Hij is het hoofd van de afdeling Azië en de CEO van Budweiser Brewing Company APAC, de in Hongkong beursgenoteerde Aziatische dochter van AB InBev. Jan Craps kreeg vorig jaar bijna 7,6 miljoen restricted stock units van Budweiser Brewing Company APAC. Dat is goed voor 19,4 miljoen euro, op basis van de beurskoers van de voorbije vrijdag. In 2019 kreeg Craps geen enkel van die speciale aandelen in handen. "De toekenning van die speciale aandelen is niet gelinkt aan de resultaten op korte termijn voor het jaar 2020", verduidelijkt Ingvild Van Lysebetten, de woordvoerder van AB InBev. "Dit pakket aandelen is enkel verworven na een periode van vijf jaar, indien Jan Craps dan nog altijd de nodige prestaties haalt bij AB InBev."Pas begin maart dit jaar kreeg Carlos Brito als het ware een troostprijs. De CEO ontving toen 147.758 restricted stock units van AB InBev. Op basis van de slotkoers maandagavond 1 maart van circa 49,6 euro, was dat een bedrag van 7,3 miljoen euro.Naast die aandelen kreeg Craps een gewoon loon van 1,35 miljoen dollar. Daarvan werd volgens het jaarverslag van AB InBev een vijfde vrijwillig ingeleverd, door covid-19, voor de periode van mei tot eind 2020. "In dat pakket van het gewone loon steken ook vergoedingen voor huisvesting en het onderwijs van de kinderen", verduidelijkt Ingvild Van Lysebetten. Jan Craps woont in Sjanghai. Volgens ECA International, een onderneming die expats begeleidt, staat Sjanghai op de elfde plaats van duurste steden in de wereld voor huisvesting van expats.Met het forse pakketje aandelen voor Jan Craps geeft de raad van bestuur een signaal dat ze hem graag aan boord wil houden. Craps belandde in mei 2002 bij de brouwer, na bijna twee jaar bij de consulent McKinsey. De handelsingenieur uit Asse startte als merkenmanager van Jupiler en de Duitse premiumpils Beck's. In 2004 trok hij naar Frankrijk. Vanaf de zomer van 2007 werkte hij bijna vier jaar in het Belgisch filiaal.In 2011 volgde het grote internationale werk voor Jan Craps. Hij vertrok naar de Canadese dochter Labatt. In het najaar van 2014 werd hij landendirecteur van het land in Noord-Amerika, de zevende belangrijkste winstmarkt voor de brouwer. In de zomer van 2016 werd Jan Craps hoofd van de divisie Azië-Zuid. Hij leidde die vanuit Melbourne in Australië. Als hoofd Azië trok hij met die afdeling, Budweiser Brewing Company APAC, eind september 2019 naar de beurs in Hongkong. AB InBev heeft nog altijd een belang van 87,22 procent in de dochter in Azië.Budweiser Brewing Company APAC zag af in het coronajaar. Alle cijfers boerden achteruit. De omzet daalde met 12,4 procent, de volumes met 12,1 procent, de ebitda met 23,7 procent, en de bedrijfswinst met 34,1 procent (zie tabel).Budweiser Brewing Company APAC is vooral actief in China (nummer drie in volume, en marktleider in omzet) en in Zuid-Korea (marktleider). In China kreunde het bedrijf vooral van februari tot april, door de harde lockdown. In Zuid-Korea verloor de brouwer 2,2 procent marktaandeel, al blijft het de marktleider met circa 56 procent. Het verlies vorig jaar kwam vooral door de sluiting van de horeca, waar het bedrijf een sterke positie heeft. AB InBev verloor al het tweede jaar op rij marktaandeel in Zuid-Korea.