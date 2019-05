Jan Craps mag dan de enige Belg zijn aan de internationale top van AB InBev, samen met de Assenaar is een lichting van jonge, beloftevolle Belgen op weg naar de top van de brouwer.

Dit portret verscheen in Trends van 11 augustus 2016

Jan Craps werkt al geruime tijd in het buitenland voor de grootste multinational in het land. Maar hij is geboren en getogen in Asse. Ook in de Vlaams-Brabantse gemeente is zijn promotie tot zonedirecteur Azië Zuid bij de brouwer AB InBev niet onopgemerkt gebleven. Hij studeerde daar begin jaren negentig af aan de Sint-Martinusscholen, magna cum laude. De schooldirectie is in haar nopjes met de nieuwe topfunctie. "Hoewel alcohol buiten het chemielokaal een beetje taboe is op school, zijn wij fier dat Jan (wij gaan ervan uit dat wij nog steeds 'Jan' mogen zeggen) heel Azië Zuid mag leren hoe Stella Artois smaakt", leest een lofbetuiging op de website.

Jean-Louis Van de Perre, de voorzitter van de Belgische Brouwersvereniging en het voormalig hoofd fiscaliteit bij de brouwer, is niet verbaasd over de promotie van de 38-jarige Vlaming. "Ik heb Jan Craps leren kennen in het Belgische filiaal van AB InBev. Hij is een aangename persoon, no-nonsense en pragmatisch. Jan heeft natuurlijke leiderscapaciteiten. Zijn aanstelling toont duidelijk dat jonge Belgen nog altijd de top van AB InBev kunnen bereiken. Het moet een motivatie zijn voor de andere Belgen in het bedrijf."

Nieuwe garde Belgen

Jan Craps mag dan wel de enige Belg zijn in het wereldwijde directiecomité, diverse landgenoten bekleden spilfuncties aan de top, net onder dat directiecomité. Jean-Louis Van de Perre gaf het goede voorbeeld. Zijn opvolgster als hoofd van de belastingen is Ann Randon.

Jorn Soquet is het hoofd marketing in de Verenigde Staten. Bart Grieten is de baas van de Europese brouwerijen en productievestigingen. Ook de landendirecteur voor onder meer België, Duitsland en Nederland is een Belg: Jean-Jacques Velkeniers. Net als Ben Verhaert, de landenbaas voor Frankrijk, Italië en Spanje. Het is een garde van maximaal jonge veertigers, die ruim een decennium meedraaien in de onderneming.

In mei 2002 belandde Jan Craps bij AB InBev, na bijna twee jaar bij de consulent McKinsey. "Jan had toen al veel potentieel", herinnert zich Johan De Vleeschauwer, de voormalige juridisch directeur van de brouwer in België. "Hij bemande op een relatief korte tijd diverse posten. Jan is een knappe bol, een snelle rekenaar. Hij past zich snel aan en staat open voor verandering. Dat profiel ligt heel goed in de markt bij AB InBev."

De handelsingenieur Jan Craps startte als merkenmanager van Jupiler en de Duitse premiumpils Beck's. In 2004 trok hij naar Frankrijk, vanaf de zomer van 2007 werkte hij bijna vier jaar in het Belgische filiaal. "Ik vond Jan een topmanager", oordeelt zijn ex-collega Thomas Coremans, vandaag de hr-directeur bij Ahold Delhaize België. "Jan is buitengewoon intelligent, en heeft bovendien een grote dosis emotionele intelligentie. Hij kan heel vlot en duidelijk communiceren, zowel met de top van de onderneming als met de werkvloer. Een teamspeler, die eerst grondig naar iedereen zal luisteren, vooraleer hij zelf beslist."

"De zaken simpel houden is een van de centrale elementen in de bedrijfscultuur van AB InBev", benadrukt Jan Craps. "Waarom ik er nog altijd aan de slag ben? AB InBev is een ambitieus bedrijf, gegroeid vanuit België. Het is een bedrijf met goede biermerken - en bier brengt mensen samen."

IJskoude winters

In 2011 volgde het grote internationale werk voor Jan Craps. Hij vertrok naar de Canadese dochter Labatt, de vierde belangrijkste omzetmaker van AB InBev. In het najaar van 2014 werd Craps er de landendirecteur. Labatt presteerde puik de voorbije jaren in een algemeen dalende markt. De brouwer is met ruim 43 procent de marktleider. Het Amerikaanse Budweiser blijft het meest gedronken bier in Canada. Ook het Mexicaanse merk Corona belandde sinds vorig jaar in de portefeuille van Labatt.

Maar Craps liet zich ook opmerken door diverse overnames in groeiende niches. Ambachtelijke brouwers bijvoorbeeld. Of een producent van cider en alcoholmixen. En sinds juni is er een alcoholvrije Budweiser in de markt. Met Canada als testmarkt.

Nu trekt Jan Craps naar de andere kant van de wereld: vanuit Melbourne in Australië zal hij de divisie Azië Zuid leiden. Wat een temperatuurverschil. "Wat ik me zal herinneren van Canada? De grootse natuur. En de vriendelijke, open mensen, die samen het beste halen uit de ijskoude winters."