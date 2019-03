Vlaming Thierry Vanlancker helpt Nederlands AkzoNobel af van Calimero-complex

De Gentenaar Thierry Vanlancker bewijst als CEO van het Nederlandse verfconcern AkzoNobel dat hij veel meer is dan een specialist in het afsplitsen van bedrijfsonderdelen.

Thierry Vanlancker arriveerde in de herfst van 2016 bij AkzoNobel om er de chemietak te leiden. Een handvol maanden later lanceerde de Amerikaanse concurrent PPG een overnamebod, dat AkzoNobel tot woede van een groep aandeelhouders onder leiding van het activistische Elliott Capital van tafel veegde. AkzoNobel, hier vooral bekend van de verfmerken Levis, Dulux en Hammerite, hield voet bij stuk toen PPG tweemaal zijn bod verhoogde, waarop Elliott naar de rechtbank trok. Toen CEO Ton Büchner in de zomer van 2017 om gezondheidsredenen opstapte, wendde de raad van bestuur zich verrassend tot de vrijwel onbekende Vanlancker. Een kleine twee jaar later heeft de chemisch ingenieur en master in wijsbegeerte de chemieafdeling verkocht, de interne structuur en processen onder handen genomen en de winstmarge een heel eind opgetrokken. Bovendien wordt een groot deel van de opbrengst van de verkoop van de chemieafdeling uitgekeerd aan de aandeelhouders, en is de gemoedsrust - ondanks de aangekondigde besparingen van 200 miljoen euro tegen 2020 - enigszins weergekeerd bij het nummer drie van de verf- en coatingsector.

