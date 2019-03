Vlaming Philippe Verdonck wordt topman luchthaven Charleroi: 'De ploeg telt, niet alleen de baas'

Laurent Levêque, de voorzitter van de raad van bestuur van Brussels South Charleroi Airport, verkondigde vorige week uitgebreid de lof over Philippe Verdonck, toen die werd aangesteld als de nieuwe algemeen directeur van de Waalse luchthaven. Verdonck werkt al zijn hele carrière in de luchtvaart, maar toch is de Vlaming uit Overijse niet overal in zijn sector bekend.

...