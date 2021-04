In maart werden bij de VDAB bijna 30.000 vacatures gemeld, 69,2 procent meer dan een jaar geleden. Een bewijs dat de arbeidsmarkt opnieuw stilaan weer op toerental draait. Het gevolg is wel dat ook de krapte opnieuw toeneemt.

In maart 2021 werden 29.368 vacatures rechtstreeks aan de VDAB gemeld. Dat is 27,5 procent meer dan in februari en maar liefst 69,2 procent meer dan in maart 2020. In de jongste vijf jaar werden nog nooit zoveel vacatures op maandbasis gemeld bij VDAB als in maart 2021, zo blijkt uit de meest recente cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst.

...

In maart 2021 werden 29.368 vacatures rechtstreeks aan de VDAB gemeld. Dat is 27,5 procent meer dan in februari en maar liefst 69,2 procent meer dan in maart 2020. In de jongste vijf jaar werden nog nooit zoveel vacatures op maandbasis gemeld bij VDAB als in maart 2021, zo blijkt uit de meest recente cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst.Het voorbije jaar bleef het aantal ingediende vacatures door de coronapandemie op een laag niveau hangen. De afgelopen twaalf maanden werden er 247.080 vacatures gemeld, ruim 13,5 procent minder dan een jaar voordien. Er zijn dan ook weinig sectoren die de afgelopen twaalf maanden meer vacatures gemeld hebben dan in dezelfde periode daarvoor. Energie, water en afvalverwerking blijkt de sterkste groeier (+30,2 procent) en ook de metaalsector (+11,5 procent) en de gezondheidszorg (+2,3 procent) scoren positief. De vraag vanuit de openbare besturen (-0,8 procent) en de bouw (-2,1 procent) ligt lager dan in de vorige periode, maar ze behoren toch tot de groep die het beter doen dan andere sectoren.Vooral in de horeca en het toerisme die zwaar geleden hebben en nog lijden onder de lockdowns droogde de vraag naar arbeidskrachten op. Het voorbije jaar lag het aantal vacatures in die sectoren 49 procent lager. Nu is er overal een duidelijk herstel te merken, zelfs in de horeca. Een mogelijke verklaring zou zijn dat horecazaken zich voorbereiden op de heropening.De cijfers van de VDAB liggen in lijn van de recente analyse van het Steunpunt Werk en Economie dat de evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt opvolgt. Corona had wel degelijk een impact op de werkgelegenheid.De werkzaamheidsgraad in het Vlaams Gewest valt dit haar terug tot 74,7 procent. Dit is 0,7 procentpunt minder dan een jaar eerder. De werkzaamheidsgraad bevindt zich zo weer op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal van 2019. Zo tonen de Vlaamse 20- tot 24-jarigen wel een sterke daling van de werkzaamheidsgraad ten opzichte van een jaar eerder (-5,6 ppt), terwijl er ook bij wie buiten de EU-28 werd geboren een duidelijke achteruitgang is (-2,8 ppt). Beide groepen hinken daardoor, met een werkzaamheidsgraad van respectievelijk 46,4 procent en 59,1 procent, nog verder achterop.Ook het Steunpunt Werk en Economie ziet een herstel op de vacaturemarkt: "Na de sterke terugval van het aantal ontvangen vacatures in januari (-16,3% op jaarbasis), merken we in februari een gedeeltelijk herstel (tot -4,7%). Zeker de openbare sector heeft in deze aanvangsfase van het nieuwe jaar een belangrijke rol in dit herstel. Zo lag het aantal ontvangen vacatures in deze sector in de periode januari tot en met februari +17,0 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de uitzendarbeid (-4,0%), bouw (-6,2%) en gezondheidszorg (-7,8%) laten relatief minder negatieve cijfers optekenen."Meteen volgt ook een waarschuwing: de toename van het aantal openstaande vacatures zorgt, mede door de lichte afname in de jaargroei van het aantal niet-werkende werkzoekende, voor een kleine toename van de spanning op de arbeidsmarkt. De spanningsratio (het aantal werkzoekenden per openstaande vacature) neemt in de periode januari tot en met februari 2021 af tot 4,7 ten opzichte van 5,0 eind vorig jaar. In het segment van hooggeschoolden is de afname nog sterker: terwijl er in 2020 nog 3,1 hooggeschoolde werkzoekenden waren waren per openstaande vacature voor deze doelgroep, zijn dit er in 2021 vooralsnog slechts 2,5.Dat cijfer zou door het economisch herstel nog verder dalen. En aangezien de horeca zich aan het voorbereiden is op de heropstart, zal de krapte zich ook daar snel laten voelen.