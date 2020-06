Hyloris, het door serieondernemer Stijn Van Rompay opgericht en geleid Vlaams farmabedrijf, wil ongeveer 50 miljoen euro ophalen met een beursgang op Euronext Brussel.

Hyloris focust op de ontwikkeling van geneesmiddelen waarvan het patent is verlopen, voor nieuwe toepassingen. Vorige week ontvouwde Van Rompay zijn plannen met het bedrijf in een interview in Trends. Daarin hintte hij al op een beursgang als volgende financieringsstap.

"We denken dat dit het goede moment is voor een beursgang, nu de marktomstandigheden verbeterd zijn", zegt Stijn Van Rompay. "We hebben trouwens positieve feedback gekregen van de markt en zijn dus overtuigd dat we een goede kans maken om er een succesvolle operatie van te maken." Hoeveel procent van het kapitaal van Hyloris op de markt zal komen, is nog niet duidelijk. Naar alle verwachting zal het in Luik gevestigde bedrijf zijn beursdebuut maken binnen een handvol weken.

"Met een beursnotering kunnen we onze visibiliteit en geloofwaardigheid verhogen, en het is een mooie manier om onze medewerkers te motiveren en de aandeelhoudersbasis te diversifiëren", voegt Van Rompay eraan toe.

Het opgehaalde geld zal dienen voor de ontwikkeling van het bestaande gamma medicijnen, de ontwikkeling van nieuwe producten en voor de opstart van de commerciële activiteiten in de Verenigde Staten, dat de voornaamste markt zal zijn voor Hyloris.

Brussel

De keuze voor Euronext Brussel ligt volgens Van Rompay voor de hand. "Het is een vertrouwde omgeving (Van Rompay was vroeger onder meer ook CEO van het door zijn vader opgerichte en naar de Brusselse beurs gebrachte farmabedrijf Docpharma, nvdr), België heeft een goede reputatie in healthcare, en het is in de achtertuin van het bedrijf", aldus Van Rompay.

Dat het in 2014 opgerichte Hyloris nadrukkelijk kiest voor Euronext Brussel, is ook een fikse opsteker voor die beurs, die vers bloed goed kan gebruiken. Recente nieuwkomers zijn erg dun gezaaid. De laatste zuivere Brusselse beursdebutant is Sequana Medical. Het van oorsprong Zwitserse medtechbedrijf, een producent van implanteerbare pompsystemen om vochtophoping uit de buikholte te verwijderen, debuteerde in februari vorig jaar op Euronext Brussel.

Ervaring uit de VS

Inmiddels bouwt Van Rompay verder aan het management en de raad van bestuur van Hyloris. Zo haalde hij Patrick Jeanmart, de vroegere CFO van het beursgenoteerde Celyad, binnen als CFO. Koenraad Van der Elst, die eerder onder meer bij Punch International aan de slag was, is chief legal officer. Vader Leon Van Rompay werd benoemd tot lid van de raad van bestuur. De voorzitter van die raad van bestuur is Stefan Yee, die vijftien jaar geleden samen met Van Rompay aan de wieg stond van de erg discrete PE Group en er nu CEO van is. "Loyauteit wordt zwaar onderschat. Niets is belangrijker", zegt Van Rompay over die langdurige band. "De komende weken zullen wel enkele Amerikanen in onze raad van bestuur worden benoemd, omdat we vooral mikken op de Verenigde Staten. Dus kan ik maar beter ervaring uit de VS binnenhalen."

