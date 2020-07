Het Franse investeringsfonds Truffle Capital en het Belgische Seeder Fund investeren 3 miljoen euro in WeGroup. Daarmee wil het Gentse fintechbedrijf zijn positie op de Belgische markt versterken en activiteiten opstarten in Frankrijk.

Anderhalf jaar geleden deed WeGroup zijn eerste, zeer bescheiden stappen op de kapitaalmarkt. De onderneming, die eind 2017 werd opgericht, haalde 650.000 euro op bij imec en het Business Angels Netwerk Vlaanderen, en via crowdfunding. Leningen van PMV en KBC, en een subsidie van Vlaio maakten het financiële plaatje compleet.Medio 2020 ziet de wereld er voor WeGroup heel anders uit. Met het prestigieuze Parijse fonds Truffle Capital haalt de onderneming een grote risicokapitaalinvesteerder binnen. Ook het Belgische Seeder Fund stapt in het kapitaal. Samen brengen zij 3 miljoen euro verse middelen aan. Die moeten WeGroup toelaten door te groeien in België en de sprong naar Frankrijk te wagen.De kapitaaloperatie toont dat de status van WeGroup in korte tijd veranderd is. De onderneming spitst zich toe op de digitalisering van de verzekeringswereld. Ze ontwikkelde een virtuele assistente, Louise, die aangestuurd wordt door artificiële intelligentie en data. In het begin dacht WeGroup op die manier zelf verzekeringen te verkopen aan particulieren. Maar anderhalf jaar geleden werd de strategie omgegooid. WeGroup besloot zich volledig op de digitale ondersteuning van financiële tussenpersonen, zoals makelaars en bankagenten, te concentreren. Met succes."Sindsdien is onze omzet continu gestegen", vertelt CEO Arvid De Coster. "We zitten binnen bij circa 300 makelaars. Dat gaat van kleine zelfstandigen tot grote huizen zoals Callant en Willemot. Ook enkele grote verzekeringsondernemingen zijn klant geworden, omdat zij de technologie interessant vinden. Het aantal medewerkers is gegroeid van tien naar dertig."De technologie van WeGroup laat tussenpersonen toe hun processen te automatiseren, digitaal klantencontacten te leggen en de verkoop te optimaliseren. Het bedrijf werd daarvoor internationaal al meerdere keren onderscheiden. In België was WeGroup vorig jaar één van de grote winnaars van de Vivium Digital Awards.De Coster ziet in eigen land nog voldoende groeipotentieel voor WeGroup, zeker in Franstalig België. Toch kijkt hij al over de landsgrenzen heen. Een nieuw kantoor in Parijs zit nog dit jaar in de planning.Aanvankelijk richtte de start-up zijn vizier voor buitenlandse expansie op Polen, maar dat bleek moeilijker dan ingeschat, geeft De Coster toe: "Na grondig marktonderzoek bleek Frankrijk voor ons het meest interessant. Het is een markt waar, net als in België, de tussenpersonen een belangrijke positie in de distributie van verzekeringen hebben. Onze technologie is in termen van taal en regelgeving klaar voor de stap. De beschikbaarheid van data is in Frankrijk heel groot. En tenslotte is Parijs één van de belangrijkste hubs voor start-ups in Europa. Er is een netwerk van potentiële klanten en investeerders, en jonge technologiebedrijven kunnen er een beroep doen op aantrekkelijke subsidieregelingen."Om de Franse markt te betreden, ging WeGroup op zoek naar een Franse investeerder. En zo kwam Truffle Capital in beeld. "Een groot investeringsfonds, dat focust op fintech, en dat mee gefinancierd wordt door belangrijke Franse verzekeraars en banken", dixit De Coster. "Dat was voor ons de ideale match. Bovendien was de uitbraak van de coronacrisis voor hen geen aanleiding om de investering ter discussie te stellen."Truffle Capital keurt gemiddeld maar 4 op de 1000 investeringsdossiers goed, maar WeGroup mag zich dus bij de gelukkigen rekenen. "Omdat het voor de Franse groep de eerste investering in België was, drong ze aan op de aanwezigheid van een Belgische durfkapitaalverschaffer", aldus De Coster. "Zo zijn we bij Seeder Fund terechtgekomen. Dat doet normaal kleinere kapitaalrondes maar wilde de stap zetten naar grotere dossiers. De krachtenbundeling met Truffle Capital bood hen die kans."Seeder Fund is niet zo bekend in Vlaanderen. Maar de investeerder zette zich de voorbije maanden op de kaart door onder meer zijn kapitaalinjectie in het technologiebedrijf We Invest, dat wil bijdragen tot de digitalisering van vastgoedkantoren. Minder bekend is dat Seeder Fund ook een deelneming nam in Cake, de fintech van Davy Kestens die alle bankrekeningen van een klant op één app wil verzamelen, en tips wil geven voor een voordeliger bestedingsgedrag.Ondanks de intrede van Truffle Capital en Seeder Fund behouden de drie oprichters van WeGroup (CEO Arvid De Coster, CFO Rémi Wildschut en CTO Bjorn Vuylsteker) de meerderheid van de aandelen. Ook de businessangels en imec blijven in het kapitaal, terwijl de crowdfunders (een honderdtal particulieren) worden uitgekocht, zegt De Coster. Zij realiseren daarbij naar verluidt bijna 70 procent rendement.