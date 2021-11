In het depot van pakjesbezorger DPD in Lummen (Limburg) heeft dinsdagochtend een gecoördineerde actie van verschillende inspectiediensten - RVA, RSZ, RIZIV, Vlabel, FOD Mobiliteit - met bijstand van de politie plaatsgevonden. Bij de inval zijn verschillende sociaalrechtelijke inbreuken vastgesteld, bevestigt het arbeidsauditoraat Antwerpen, afdeling Hasselt.

Er werd onder meer zwartwerk vastgesteld, maar ook tewerkstelling van enkele personen zonder machtiging tot verblijf in België, schijnzelfstandigheid, overtredingen op de werkloosheidsreglementering, en tal van inbreuken op de reglementering inzake deeltijdse arbeid.

De inspectiediensten zullen van hun vaststellingen proces-verbaal opstellen en die overmaken aan het arbeidsauditoraat voor verder gevolg, klinkt het. Het arbeidsauditoraat benadrukt dat het depot op geen enkel ogenblik verzegeld werd.

De negen andere depots van pakjesbedeler DPD bleven buiten schot. Volgens een woordvoerder zijn er chauffeurs en pakjes met wat vertraging uitgereden, maar is er 'geen noemenswaardige' impact.

Maandag vielen de sociale inspectie, de RVA en de douane nog binnen bij drie van de negen depots van concurrent PostNL. De vestiging in Wommelgem werd verzegeld: de inspectie stelde er inbreuken rond zwartwerk en deeltijdse arbeid vast.

