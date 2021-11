De sociale inspectie, de RVA en de douane hebben maandagochtend invallen gedaan bij drie depots van PostNL. In het depot in Wommelgem werden tien inbreuken rond zwartwerk van chauffeurs en nog eens tien inbreuken rond deeltijdse arbeid vastgesteld. Het depot werd om die reden tot nader order verzegeld, net als enkele busjes.

Het arbeidsauditoraat van Mechelen stelt dat het niet de eerste keer is dat er soortgelijke inbreuken zijn vastgesteld bij PostNL. 'Gezien die voorgaanden en om de rechten van derden - met name de RSZ - te bewaren, is er tot verzegeling overgegaan', zegt Gianni Reale van het arbeidsauditoraat. 'Dat betekent dat het depot is afgesloten met een politielint en dus ook dat alle, vele, pakjes voorlopig in het depot zullen moeten blijven.'

Ook in Mechelen viel de inspectie binnen in een depot van PostNL en ook daar werden inbreuken op de deeltijdse arbeid vastgesteld. Omdat er daar geen inbreuken rond zwartwerk waren, of meer bepaald het niet aanmelden van chauffeurs bij de RSZ, ging het arbeidsauditoraat niet over tot verzegeling. Er werd ook een medewerker aangetroffen die vermoedelijk illegaal in het land verblijft.

In het depot in Ardooie werden geen inbreuken vastgesteld.

Onbezorgde pakjes

PostNL zegt mee te werken aan het onderzoek. Het arbeidsauditoraat laat nog weten dat het bedrijf met informatie of garanties over de brug zal moeten komen om de verzegeling ongedaan te krijgen. 'Ik hoop dat ze nu in de sector beginnen in te zien dat het anders moet', zegt Reale.

De inval van maandag gebeurt niet alleen door de sociale inspectie, maar ook door de douane. Er werden controles uitgevoerd op de inhoud van de pakjes.

In Wommelgem ligt volgens een woordvoerster nog vijf procent van het totale aantal pakjes van vandaag. Bedoeling is die zo snel mogelijk bij de klanten te brengen, klinkt het. Toch zou het tot twee weken kunnen duren alvorens de klanten die ontvangen.

Bij de pakjesbedrijven is het extreem druk nu koopjesdag Black Friday er aankomt. 'Het is erg druk. Dit komt inderdaad niet erg gelegen', aldus de woordvoerster van PostNL België.

Proces

Het is niet voor het eerst dat het pakjesbedrijf in opspraak komt. Zo begint in september volgend jaar een groot proces voor de correctionele rechtbank van Antwerpen wegens allerlei wantoestanden, met als grootste slachtoffers de koeriers die de pakjes leveren.

Het arbeidsauditoraat van Mechelen stelt dat het niet de eerste keer is dat er soortgelijke inbreuken zijn vastgesteld bij PostNL. 'Gezien die voorgaanden en om de rechten van derden - met name de RSZ - te bewaren, is er tot verzegeling overgegaan', zegt Gianni Reale van het arbeidsauditoraat. 'Dat betekent dat het depot is afgesloten met een politielint en dus ook dat alle, vele, pakjes voorlopig in het depot zullen moeten blijven.'Ook in Mechelen viel de inspectie binnen in een depot van PostNL en ook daar werden inbreuken op de deeltijdse arbeid vastgesteld. Omdat er daar geen inbreuken rond zwartwerk waren, of meer bepaald het niet aanmelden van chauffeurs bij de RSZ, ging het arbeidsauditoraat niet over tot verzegeling. Er werd ook een medewerker aangetroffen die vermoedelijk illegaal in het land verblijft. In het depot in Ardooie werden geen inbreuken vastgesteld.PostNL zegt mee te werken aan het onderzoek. Het arbeidsauditoraat laat nog weten dat het bedrijf met informatie of garanties over de brug zal moeten komen om de verzegeling ongedaan te krijgen. 'Ik hoop dat ze nu in de sector beginnen in te zien dat het anders moet', zegt Reale.De inval van maandag gebeurt niet alleen door de sociale inspectie, maar ook door de douane. Er werden controles uitgevoerd op de inhoud van de pakjes. In Wommelgem ligt volgens een woordvoerster nog vijf procent van het totale aantal pakjes van vandaag. Bedoeling is die zo snel mogelijk bij de klanten te brengen, klinkt het. Toch zou het tot twee weken kunnen duren alvorens de klanten die ontvangen.Bij de pakjesbedrijven is het extreem druk nu koopjesdag Black Friday er aankomt. 'Het is erg druk. Dit komt inderdaad niet erg gelegen', aldus de woordvoerster van PostNL België. Het is niet voor het eerst dat het pakjesbedrijf in opspraak komt. Zo begint in september volgend jaar een groot proces voor de correctionele rechtbank van Antwerpen wegens allerlei wantoestanden, met als grootste slachtoffers de koeriers die de pakjes leveren.