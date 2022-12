De Belgische vermogensbeheerder Mercier Vanderlinden komt volledig in handen van de Nederlandse vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen. Beide bedrijven gaan in België voortaan verder onder de naam Mercier Van Lanschot.

Mercier Vanderlinden werd in 2000 opgericht door de families Mercier en Vanderlinden, en heeft vandaag kantoren in Antwerpen, Brussel, Waregem en Luik. Het heeft ongeveer 4,3 miljard aan klantenactiva en drie beleggingsfondsen.

Van Lanschot Kempen - de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland - nam in 2021 een belang van 70 procent in Mercier Vanderlinden. Nu is er een akkoord over een versnelde overname van het resterend belang.

De overname wordt deels betaald in aandelen, waardoor de partners van Mercier Vanderlinden een belang van 3 procent verwerven in Van Lanschot Kempen.

In België gaat de combinatie voortaan verder als Mercier Van Lanschot. De gezamenlijke vermogensbeheerder had op eind november 9,6 miljard euro aan activa onder beheer in ons land.

