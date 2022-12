De waarde van het vastgoedvermogen van de particulieren in België is in 2021 met 5,6 procent gestegen, leren cijfers van de Nationale Bank. Het is 1.741 miljard euro waard. Het netto financieel vermogen van de Belgen steeg dat jaar met 5,2 procent naar 1.234 miljard.

De Belgische particulieren bezaten eind 2021 een vastgoedvermogen van 1.741 miljard euro. Het bestaat uit 1.087 miljard euro aan bebouwde en onbebouwde gronden (62 procent van het totaal) en 654 miljard euro aan gebouwen. Van deze grondpercelen wordt 77,9 procent gebruikt om er woningen op te zetten. De rest wordt gebruikt voor andere gebouwen (5,6%), bouwgrond (5,2%) en landbouwgrond (3,6%). De woningen hebben een totale waarde van 636 miljard euro.

Het residentiële vastgoedvermogen van particuliere gronden en woningen bedraagt 1.482 miljard euro in 2021, of 85 procent van het vastgoedvermogen in België. De rest bestaat uit niet-residentiële gebouwen en hun onderliggende gronden. Die worden vooral gebruikt voor zelfstandig werk.

De waarde van grondpercelen van particulieren steeg in 2021 met 5,4 procent. Dat is vooral een gevolg van de waardevermeerdering met 6,4 procent van de gronden waarop woningen staan. De waarde van de particuliere gebouwen steeg met 6 procent tegenover 2020.

De particuliere gronden waren in 2000 nog 302,5 miljard waard. Tegen 2010 was de waarde meer dan verdubbeld tot 708,7 miljard om uiteindelijk in 2021 uit te komen op 1.086,9 miljard. Hun gebouwen waren in 2000 286,8 miljard waard. Tien jaar later was dat 466,7 miljard en in 2021 654,2 miljard.

