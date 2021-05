Het Amerikaanse telecombedrijf Verizon Communications Inc heeft een akkoord bereikt met het private-equitybedrijf Apollo Global Management over de verkoop van zijn media-activiteiten, waaronder de merken Yahoo en AOL. De verkoopsom bedraagt 5 miljard dollar.

Verizon kocht AOL in 2015 en Yahoo in 2017 voor meer dan 9 miljard dollar. De merken waren toen nog alomtegenwoordig in de groeiende onlinemarkt. Veel mensen hadden een e-mailadres bij één van beide websites. Telecombedrijven zoals Verizon wilden niet alleen de technologie aanbieden, maar ook profiteren van de boomende inhoud of "content".

De jongste jaren is het landschap echter opnieuw sterk veranderd, met de komst van spelers als Netflix, Amazon en Disney. Vorig jaar bracht het digitale mediasegment Verizon 7 miljard dollar op, een daling met 5,6 procent op jaarbasis. De advertentie-inkomsten hadden zwaar te lijden, onder meer door de coronapandemie. Naast Yahoo, bevat de mediaportefeuille ook nog websites als TechCrunch en Engadget.

Verizon gaat zich nu concentreren op zijn kernactiviteit van netwerken en 5G-draadloze technologie.

Het telecombedrijf ontvangt voor de verkoop 4,25 miljard dollar cash en voor 750 miljoen euro aan aandelen. Verizon behoudt 10 procent in de nieuwe entititeit, die kortweg Yahoo zal gaan heten.

