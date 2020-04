De werkgeversorganisaties zijn blij met het plan voor de heropstart van de Belgische economie. Nu moet een plan worden uitgewerkt om solvabiliteitsproblemen bij bedrijven te voorkomen, aldus het VBO vrijdagavond in een reactie.

Het VBO stelt dat met een te grote versoepeling van de veiligheidsmaatregelen we een heropflakkering van de pandemie riskeren. 'Maar met elke dag stilstand verliezen onze bedrijven aan slagkracht om het schip boven water te houden en dreigt een onoverkomelijke solvabiliteitscrisis met veel faillissementen. Tijdelijke werkloosheid wordt dan permanente werkloosheid', stelt het VBO in een persbericht.

Dat de Nationale Veiligheidsraad een timing voor de heropstart biedt, geeft de bedrijfswereld volgens het VBO een zeker perspectief. Dat bepaalde onderdelen van het industrieel weefsel in België zullen worden ontsloten, is positief en zal delen van de maakindustrie zuurstof geven, klinkt het. Voor andere onderdelen van de economie zal dat iets later zijn, 'maar gelukkig is er de duidelijke streefdatum om tegen 11 mei alles perfect veilig te kunnen organiseren', aldus de werkgeversorganisatie.

Pieter Timmermans, CEO van het VBO, is ervan overtuigd dat het overgrote deel van de Belgische bedrijven in veilige omstandigheden kan heropstarten. 'Het perspectief op heropening en de bijbehorende timing is alvast hoopvol. De geplande heropening zal de verstikkende druk op de economie iets verlichten', zegt hij. 'Daarmee is evenwel de dreiging dat de huidige liquiditeitscrisis alsnog omslaat in een solvabiliteitscrisis niet verdwenen. Daarom moet er vanaf nu met bekwame spoed aan een krachtig solvabiliteitsplan gewerkt worden. Enkel zo kunnen we een economisch en sociaal drama vermijden.'

Voka is tevreden

Voka reageert ondertussen tevreden op de plannen. 'Deze versoepeling beperkt verdere economische schade, faillissementen en ontslagen', zegt topman Hans Maertens.

'Voor onze bedrijven is snel en veilig heropstarten cruciaal. Dankzij deze beslissing kan de hele economische waardeketen grotendeels heropstarten: bedrijven op 4 mei, en winkels en distributie op 11 mei', reageert Voka. 'Nu moeten ook snel de afspraken verfijnd worden over onderwijs, kinderopvang en het openbaar vervoer zodat iedereen kan gaan werken.'

'We hadden gehoopt dat alle winkels op 4 mei mochten openen in plaats van op 11 mei', zegt Maertens. 'Maar het voordeel is dat er nu geen valse concurrentie wordt gecreëerd op basis van grootte en soort van winkels, maar dat alle winkels tegelijk open gaan mits de nodige veiligheidsmaatregelen.'

Unizo: 'Combinatie van ontgoocheling en tevredenheid'

Unizo is tevreden dat de bedrijven op 4 mei opnieuw mogen starten, maar ook teleurgesteld dat handelaars uit diverse sectoren nog tot 11 mei moeten wachten. Dat zegt de ondernemersorganisatie in een reactie.

Ook de handelaars 'stonden nochtans klaar om op een veilige manier op 4 mei herop te starten', zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. 'Velen zitten op hun tandvlees en elke week extra voelt dan aan als een eeuwigheid. Een eeuwigheid waarin ze extra geld verliezen en waarin ze andermaal moeten toezien hoe winkels die al wél open zijn, producten uit hun assortiment verkopen, wat heel terecht en begrijpelijk als oneerlijke concurrentie wordt ervaren.'

Het feit dat kapperzaken en andere contactberoepen vanaf 18 mei zouden mogen herstarten, met strikte voorzorgsmaatregelen, en dat de heropstart van andere sectoren zoals de horeca tegen 8 juni alvast wordt onderzocht, noemt Unizo bemoedigend. 'We hopen nu vooral dat het aantal coronaslachtoffers gunstig blijft evolueren, zodat aan de vandaag voorgestelde data niet meer moet worden getornd.'

Het argument dat een overrompeling dreigt in bepaalde winkelstraten, veegt Unizo van tafel. 'Als we bijvoorbeeld kijken naar Nederland, waar de meeste winkels open zijn gebleven, dan stelt het probleem van een te grote toeloop zich daar niet. Ook consumenten zelf zijn zich voldoende bewust van risico's om zich daarnaar te gedragen en grote volkstoelopen te vermijden. En werken op afspraak kan een manier zijn om, waar dat nodig zou blijken, te grote stromen bezoekers te vermijden.'

Het VBO stelt dat met een te grote versoepeling van de veiligheidsmaatregelen we een heropflakkering van de pandemie riskeren. 'Maar met elke dag stilstand verliezen onze bedrijven aan slagkracht om het schip boven water te houden en dreigt een onoverkomelijke solvabiliteitscrisis met veel faillissementen. Tijdelijke werkloosheid wordt dan permanente werkloosheid', stelt het VBO in een persbericht. Dat de Nationale Veiligheidsraad een timing voor de heropstart biedt, geeft de bedrijfswereld volgens het VBO een zeker perspectief. Dat bepaalde onderdelen van het industrieel weefsel in België zullen worden ontsloten, is positief en zal delen van de maakindustrie zuurstof geven, klinkt het. Voor andere onderdelen van de economie zal dat iets later zijn, 'maar gelukkig is er de duidelijke streefdatum om tegen 11 mei alles perfect veilig te kunnen organiseren', aldus de werkgeversorganisatie. Pieter Timmermans, CEO van het VBO, is ervan overtuigd dat het overgrote deel van de Belgische bedrijven in veilige omstandigheden kan heropstarten. 'Het perspectief op heropening en de bijbehorende timing is alvast hoopvol. De geplande heropening zal de verstikkende druk op de economie iets verlichten', zegt hij. 'Daarmee is evenwel de dreiging dat de huidige liquiditeitscrisis alsnog omslaat in een solvabiliteitscrisis niet verdwenen. Daarom moet er vanaf nu met bekwame spoed aan een krachtig solvabiliteitsplan gewerkt worden. Enkel zo kunnen we een economisch en sociaal drama vermijden.'Voka reageert ondertussen tevreden op de plannen. 'Deze versoepeling beperkt verdere economische schade, faillissementen en ontslagen', zegt topman Hans Maertens.'Voor onze bedrijven is snel en veilig heropstarten cruciaal. Dankzij deze beslissing kan de hele economische waardeketen grotendeels heropstarten: bedrijven op 4 mei, en winkels en distributie op 11 mei', reageert Voka. 'Nu moeten ook snel de afspraken verfijnd worden over onderwijs, kinderopvang en het openbaar vervoer zodat iedereen kan gaan werken.' 'We hadden gehoopt dat alle winkels op 4 mei mochten openen in plaats van op 11 mei', zegt Maertens. 'Maar het voordeel is dat er nu geen valse concurrentie wordt gecreëerd op basis van grootte en soort van winkels, maar dat alle winkels tegelijk open gaan mits de nodige veiligheidsmaatregelen.'Unizo is tevreden dat de bedrijven op 4 mei opnieuw mogen starten, maar ook teleurgesteld dat handelaars uit diverse sectoren nog tot 11 mei moeten wachten. Dat zegt de ondernemersorganisatie in een reactie.Ook de handelaars 'stonden nochtans klaar om op een veilige manier op 4 mei herop te starten', zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. 'Velen zitten op hun tandvlees en elke week extra voelt dan aan als een eeuwigheid. Een eeuwigheid waarin ze extra geld verliezen en waarin ze andermaal moeten toezien hoe winkels die al wél open zijn, producten uit hun assortiment verkopen, wat heel terecht en begrijpelijk als oneerlijke concurrentie wordt ervaren.' Het feit dat kapperzaken en andere contactberoepen vanaf 18 mei zouden mogen herstarten, met strikte voorzorgsmaatregelen, en dat de heropstart van andere sectoren zoals de horeca tegen 8 juni alvast wordt onderzocht, noemt Unizo bemoedigend. 'We hopen nu vooral dat het aantal coronaslachtoffers gunstig blijft evolueren, zodat aan de vandaag voorgestelde data niet meer moet worden getornd.'Het argument dat een overrompeling dreigt in bepaalde winkelstraten, veegt Unizo van tafel. 'Als we bijvoorbeeld kijken naar Nederland, waar de meeste winkels open zijn gebleven, dan stelt het probleem van een te grote toeloop zich daar niet. Ook consumenten zelf zijn zich voldoende bewust van risico's om zich daarnaar te gedragen en grote volkstoelopen te vermijden. En werken op afspraak kan een manier zijn om, waar dat nodig zou blijken, te grote stromen bezoekers te vermijden.'