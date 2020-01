De West-Vlaamse ondernemer Gunther Ghysels verhuist eind januari naar Berlijn om er zijn snelgroeiend chauffeursdienstenbedrijf Get Driven te lanceren. Als zijn app in Duitsland doorbreekt, trekt hij volgend jaar naar het Verenigd Koninkrijk.

Het gaat hard voor Gunther Ghysels (27), de oprichter en CEO van de start-up Get Driven. In drie jaar heeft hij zijn chauffeursdienstenbedrijf uitgebouwd tot een geoliede machine. Get Driven schakelt studenten in om drukbezette zakenlui rond te rijden in hun eigen wagen. Tijd is geld, zeker in ons fileland. "Er werken al 2800 Belgische bedrijven met onze app", zegt Ghysels. Met een team van drie mensen in een kantoor in Kortrijk stuurt hij ongeveer 400 chauffeurs de baan op. Samen rijden ze tot 8000 uur per maand met CEO's, zaakvoerders, advocaten en andere zakelijke klanten. "Een gemiddelde opdracht duurt 7 uur tegen 20 euro per uur", legt Gunther Ghysels uit. De flow van ritten plannen, boeken en betalen is geautomatiseerd. De apptechnologie wordt ondersteund door een telefonische helpdesk. In de app zitten slimmigheden ingebouwd om het klantenbestand organisch te doen groeien. "We werken met beloningssystemen voor klanten die andere klanten aanbrengen. Dat werkt. In een maand haalden we honderd nieuwe klanten binnen met dat systeem", weet Ghysels. Get Driven sloot 2019 af met een omzet van 1,75 miljoen euro, een verdubbeling tegenover 2018. "We hebben een heel goed jaar achter de rug. We rekenen op een bedrijfskasstroom van een half miljoen euro. Voor dit jaar mikken we weer op een groei van 100 procent in België. We willen landen op een omzet van 3,5 à 4 miljoen euro", stelt Ghysels. Hij ziet nog heel wat marktpotentieel in eigen land. "We rijden vooral voor klanten uit Vlaanderen en Brussel. In Wallonië beweegt nog niet veel. We hebben daar al vijftig chauffeurs, maar nog maar weinig klanten. Ik heb een verkoper aangeworven die in Wallonië de baan op gaat om bedrijven warm te maken voor ons concept." Om zijn Europese ambitie waar te maken, verkast Ghysels eind deze maand naar Berlijn, de Europese hotspot voor start-ups en scale-ups. "We hebben een plaats kunnen bemachtigen in de innovatiehub Factory Berlin, waar ook bekende namen als Uber en Spotify een stek hebben. Ik zoek nog een countrymanager om Get Driven in Duitsland op te starten", vertelt Ghysels. Hij verhuist naar de Duitse hoofdstad om de business daar mee uit de grond te stampen tot zijn team daar - hij rekent op drie lokale mensen - op eigen kracht verder kan. "Ik schat dat ik daar zes maanden tot een jaar actief zal zijn. We doen een berekende gok in Duitsland. We zullen er een ferme vis uitgooien en dan zien of de bedrijfswereld toehapt", legt Ghysels uit. Tegen april wil Get Driven 2500 chauffeurs op het Duitse platform beschikbaar hebben. Het chauffeursdienstenbedrijf investeert op eigen kracht 500.000 euro in zijn Duitse avontuur. "De software is vertaald en zo goed als klaar voor de Duitse markt. Het aantrekken van voldoende chauffeurs is cruciaal voor de lancering van de app in Duitsland. De chauffeurs krijgen een bonus van 50 euro als ze hun eerste rit hebben uitgevoerd. Zo creëren we hongerigheid op het platform als we live gaan", zegt Ghysels.Hij zal er niet per se werken met studenten, maar met werknemers met flexibele arbeidscontracten op uurbasis. "Duitsland heeft verschillende systemen om mensen op een flexibele manier in te zetten. Werknemers kunnen voor verschillende opdrachtgevers werken via platformen als Uber en Deliveroo. Iedereen die voor die bedrijven aan het werk is, kan zich ook inschrijven op ons platform. Als we een iets hoger uurloon en een bonus bieden, kiezen ze misschien wel voor ons platform", verwacht Ghysels. Duitsland kwam op de radar van Get Driven nadat experimenten in Lissabon en Stockholm werden stopgezet. "Op de Web Summit in Lissabon heb ik mensen van Siemens leren kennen en zij waren enthousiast. 'Zoiets moeten we in Duitsland hebben', was hun reactie. Ons concept bestaat niet in Duitsland, we zijn er de eerste die dit zullen doen. Siemens is een van de partners van Factory Berlin en zo is de bal aan het rollen gegaan", zegt Ghysels.Als de invoer in Duitsland lukt, is de volgende stop het Verenigd Koninkrijk. "We willen ons niet vergalopperen, het Verenigd Koninkrijk is voor eind dit jaar of voor begin 2021. We hebben contacten met TechHub London. Get Driven kan een Europees platform met 10.000 chauffeurs worden", aldus Ghysels. Om de verdere groeiplannen te financieren is voorlopig geen vers kapitaal nodig. Meerderheidsaandeelhouder Steve Rousseau, die bekend is van de hr-groep House of Talents, zorgt voor de nodige ademruimte. Get Driven is schuldenvrij en wordt door investeerders en durfkapitaalfondsen volop het hof gemaakt. De start-up is volgens bepaalde private-equityspelers meer dan 10 miljoen euro waard. "Ons model zorgt ervoor dat groeien niet extreem kostenintensief is, waardoor we niet meteen zitten te wachten op een private-equityspeler. De kennis en het netwerk die ze meebrengen, primeren op de centen", besluit Gunter Ghysels.