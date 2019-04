Van Deceuninck tot Total: waarom koers weer interessant is voor grote wielersponsors

Total, Ineos, Deceuninck... In het wielerpeloton zijn dit seizoen enkele nieuwe namen te zien op de truitjes, en het zijn niet van de minste. Voor relatief weinig geld kopen die bedrijven merkbekendheid, een positief imago en een toegangsticket voor nieuwe markten.

Argentinië, eind januari. De Vlaamse wielrenner Iljo Keisse van de ploeg Deceuninck-Quick-Step wordt uit de Ronde van San Juan gezet nadat hij een suggestieve pose had aangenomen achter een vrouw die met zijn ploeg op de foto ging. Manager Patrick Lefevere wou in een impulsieve reactie zijn hele ploeg uit de rittenwedstrijd halen. Maar Francis van Eeckhout, de CEO van hoofdsponsor Deceuninck, liet verstaan dat daar geen sprake van kon zijn. Want de producent van pvc-profielen voor ramen en deuren was eind vorig jaar in het wielrennen gestapt om zijn naambekendheid te vergroten. Onder andere in Latijns-Amerika, waar het al in Brazilië, Chili en Mexico actief was, en sinds kort in Colombia. De Belgische multinational is al het nummer één in Latijns-Amerika en wil die positie versterken. En dus bleef de ploeg netjes in de Ronde van San Juan. De renners krijgen een cursus gedragstraining.

