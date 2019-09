Een jonge Oostenrijker gooit de traditionele bankwereld overhoop, slim, agressief en snel. Valentin Stalf richtte zes jaar geleden de digitale bank N26 op en die ziet haar klantenbestand pijlsnel stijgen. "Miljoenen mensen zijn niet tevreden over het aanbod van hun bank."

Valentin Stalf (33) richtte N26 amper zes jaar geleden op, samen met Maximilian Tayenthal. Nu heeft de onlinebank meer dan 1400 werknemers en is ze de duurst gewaardeerde start-up van Duitsland. Met opvallende slogans als 'Banking. But without bullshit' overtuigde het duo meer dan 3,5 miljoen klanten in 26 landen een rekening te openen bij N26. Iedere dag komen er gemiddeld 10.000 bij, zeggen ze. 50 miljoen klanten moet mogelijk zijn in de komende jaren.

