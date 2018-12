Vakbonden dreigen met stakingen en blokkades

Op vrijdag vindt in ons land een nationale actiedag plaats. Onder meer stakingen en blokkades mogen dan verwacht worden, aldus Robert Vertenueil, voorzitter van de socialistische vakbond.

De acties vinden vaak in gemeenschappelijk front plaats, en zijn ook gericht tegen de houding van de werkgevers, onder meer in het debat rond de zware beroepen. Onder meer in metaal- en textielbedrijven en grote voedingsbedrijven is al met stakingen gedreigd op vrijdag.

ABVV-topman Robert Vertenueil heeft maandag wat meer uitleg gegeven over de actiedag. Zo zijn in Luik en Charleroi al 24 urenstakingen gepland. Er kunnen ook blokkades bij bedrijven plaatsvinden, net als 'verrassingsacties', zoals het blokkeren van wegen en industriezones.

Om 11.00 uur verzamelen de bonden aan de zetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in Brussel. 'We bereiden ook nog enkele verrassingen voor', aldus Vertenueil. De voorzitter van het ABVV waarschuwt voor een 'grote zenuwachtigheid' in de regio's. De stakingen dreigen talrijk te zijn. 'Alle acties zullen de patroons en de regering op hun verantwoordelijkheid wijzen', luidt het.