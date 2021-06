De coronacrisis duwde de prijzen even omhoog, maar sinds vorige zomer neemt de concurrentie tussen de supermarkten steeds hardere vormen aan. De prijzen van Colruyt en Albert Heijn zijn al meer dan 10 procent goedkoper dan het gemiddelde. Het is er nu zelfs goedkoper winkelen dan voor corona.

Vorige week kreeg het aandeel van Colruyt Group klappen op de beurs, na een teleurstellende winstprognose voor het komende boekjaar. De grafiek illustreert waarom Colruyt Group zo voorzichtig is. Het zet al maanden bij zijn gelijknamige en grootste winkelformule de laagsteprijsgarantie in de verf. Al die prijsverlagingen en reacties op de promoties van de concurrentie kosten geld.

De grafiek over de prijsverschillen tussen de supermarkten (zie link in het blauwe kader hieronder ) is gebaseerd op data van het onderzoeksbureau Daltix. Colruyt Group kocht vorig jaar de meerderheid van Daltix. Het bedrijf opereert onafhankelijk en verkoopt zijn data niet alleen aan Colruyt, maar ook aan andere retailers en leveranciers zoals Dr. Oetker en Henkel. Het bedrijf verzamelt dagelijks onder meer de prijzen en promoties van alle supermarkten die in België actief zijn met een webshop. Aldi en Lidl hebben geen webshop voor boodschappen en zijn daardoor niet opgenomen in deze analyse. "Behalve de prijsverschillen hebben we ook de prijsevolutie onderzocht", zegt Alexander De Lancker, een van de oprichters van Daltix. "Consumenten hebben vorig jaar door het promotieverbod (ingevoerd door de federale regering om paniekaankopen in de supermarkten tegen te gaan, nvdr) in maart en april tijdelijk meer betaald. Maar na de zomer is het algemene prijsniveau gezakt. Bij de aanvang van 2021 kon je ook duidelijk zien dat veel retailers hun prijzen licht verhoogden. Dat is een weerkerend fenomeen en komt door de jaarlijkse onderhandelingen met leveranciers die de inflatie doorrekenen. Die prijsverhogingen worden meestal deels teruggedraaid naarmate het jaar vordert. Het is wel opvallend dat bijvoorbeeld Colruyt nu gemiddeld 1,6 procent goedkoper is dan voor de coronacrisis." Dat is een indicatie van een prijzenslag. Colruyt verloor het afgelopen jaar marktaandeel, voornamelijk doordat grote klanten zoals nachtwinkeluitbaters niet of minder open waren en doordat consumenten meer naar kleinere buurtwinkels trokken. Om marktaandeel terug te winnen zette Colruyt agressiever in op de prijs, maar het wordt op de huid gezeten door Albert Heijn."De prijsverschillen van die twee met de rest van de sector zijn in 2021 groter geworden", vertelt De Lancker. "Zeker het verschil met de buurtwinkelformules loopt op. Uit onze data blijkt ook een heel opvallende strategie van Carrefour. De hypermarkten duiken onder de prijzen van Delhaize en zijn de goedkoopste winkels na Colruyt en Albert Heijn. Maar hun buurtwinkels doen dan weer niet mee met de prijzenslag. In Brussel maken ze amper nog onderscheid ussen Carrefour Express en de wat grotere Market-formule."