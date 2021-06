Colruyt blijft de supermarktketen met de laagste prijzen in ons land. Dat is geen verrassing voor een merk met een 'laagsteprijsgarantie'. Wel verrassend is dat zijn prijzen gemiddeld lager zijn dan vóór de coronacrisis. Ook de eerste achtervolger, Albert Heijn, speelt het hard. Dat blijkt uit een analyse van het gespecialiseerde onderzoeksbureau Daltix.

Colruyt verloor de jongste tijd marktaandeel. Dat probeert het terug te winnen door nog meer in te zetten op de laagste prijzen. Maar de concurrentie is groot en wordt de komende maanden nog groter.

Binnenkort opent de Russische supermarktketen Mere zijn eerste vestigingen in België. Dat is een echte harddiscounter zoals Aldi er vroeger een was. En ook de grote internationale spelers komen naar ons land, al zullen die zich vooral richten op de onlineconsument.

De prijzenslag zal dan alleen maar heftiger worden.

