Umbi begeleidt patiënten digitaal bij poliklinische ziekenhuisbezoeken en biedt artsen een cockpit voor het beheer van die consultaties.

Hoe werkt het Umbi-platform? "Voor de patiënten is er een smartphone-app", zegt medeoprichter Bart de Wulf. "Daarmee kunnen zij afspraken regelen bij een arts, zich aanmelden in het ziekenhuis, de wachttijden bekijken, de consultatie en zelfs de parking contactloos betalen. Artsen krijgen met Umbi een digitaal consultatieplatform waarmee ze onder meer zien wie de volgende patiënt is, wie in welke wachtruimte zit en welke patiënten ingecheckt zijn."

Wie zijn uw klanten? "Sinds onze lancering midden 2019 hebben twee ziekenhuizen ons systeem aangekocht. Zij stellen de app vervolgens ter beschikking aan hun poliklinische patiënten. Op het ogenblik dat er een afspraak gemaakt is of moet worden, krijgen mensen een bericht dat ze hiervoor een mobiele applicatie kunnen downloaden. Ons platform verwerkte al meer dan 20.000 consultaties en telt meer dan 5000 gebruikers."

Hoe helpt uw oplossing ziekenhuizen met hun covid-19-strategie? "Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen heeft via Umbi een proefproject gestart met een 'no touch'-patiëntenstroom. De app vraagt patiënten om buiten te wachten. Pas wanneer de arts de consultatie kan starten, wordt de patiënt binnengeroepen. Ons platform maakt ook videoconsultaties mogelijk."

Wilt u naar het buitenland? "Dit jaar focussen we vanuit ons kantoor bij Start it @kbc in Gent op onze Belgische expansie. We ambiëren te groeien van tien naar vijftien medewerkers. Vanaf 2021 willen we uitbreiden naar andere Europese landen. Daarvoor zoeken we buitenlandse verdelers en partners, net als een bijkomende investering van 1,5 miljoen euro. Dat buitenlandse ziekenhuizen anders georganiseerd zijn dan in België, vormt een uitdaging. Maar een van de grootste troeven van ons systeem is dat het complexe lokale IT-oplossingen bundelt."

Hoe werkt het Umbi-platform? "Voor de patiënten is er een smartphone-app", zegt medeoprichter Bart de Wulf. "Daarmee kunnen zij afspraken regelen bij een arts, zich aanmelden in het ziekenhuis, de wachttijden bekijken, de consultatie en zelfs de parking contactloos betalen. Artsen krijgen met Umbi een digitaal consultatieplatform waarmee ze onder meer zien wie de volgende patiënt is, wie in welke wachtruimte zit en welke patiënten ingecheckt zijn."Wie zijn uw klanten? "Sinds onze lancering midden 2019 hebben twee ziekenhuizen ons systeem aangekocht. Zij stellen de app vervolgens ter beschikking aan hun poliklinische patiënten. Op het ogenblik dat er een afspraak gemaakt is of moet worden, krijgen mensen een bericht dat ze hiervoor een mobiele applicatie kunnen downloaden. Ons platform verwerkte al meer dan 20.000 consultaties en telt meer dan 5000 gebruikers."Hoe helpt uw oplossing ziekenhuizen met hun covid-19-strategie? "Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen heeft via Umbi een proefproject gestart met een 'no touch'-patiëntenstroom. De app vraagt patiënten om buiten te wachten. Pas wanneer de arts de consultatie kan starten, wordt de patiënt binnengeroepen. Ons platform maakt ook videoconsultaties mogelijk."Wilt u naar het buitenland? "Dit jaar focussen we vanuit ons kantoor bij Start it @kbc in Gent op onze Belgische expansie. We ambiëren te groeien van tien naar vijftien medewerkers. Vanaf 2021 willen we uitbreiden naar andere Europese landen. Daarvoor zoeken we buitenlandse verdelers en partners, net als een bijkomende investering van 1,5 miljoen euro. Dat buitenlandse ziekenhuizen anders georganiseerd zijn dan in België, vormt een uitdaging. Maar een van de grootste troeven van ons systeem is dat het complexe lokale IT-oplossingen bundelt."