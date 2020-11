Twee experimentele coronavaccins van het Chinese bedrijf Sinopharm zijn al toegediend aan bijna 1 miljoen mensen. Dat meldt het farmabedrijf zelf, zonder echter de klinische gegevens te publiceren die de effectiviteit van het vaccin kunnen aantonen.

'We hebben nog geen feedback gekregen over ernstige bijwerkingen', zegt Sinopharm-topman Liu Jingzhen op de site van het bedrijf. Sinopharm bevindt zich daarmee 'wereldwijd op de voorposten' voor de ontwikkeling van vaccins.

China staat sinds de zomer inentingen met deze nog niet gehomologeerde vaccins toe voor noodgevallen, zoals werknemers en studenten die naar het buitenland reizen of mensen die in bijzondere mate blootgesteld kunnen worden aan het virus, zoals verplegend personeel.

Omdat in China zelf de epidemie grotendeels onder controle is sinds het voorjaar, worden de testen in het buitenland uitgevoerd. De klinische testen van Sinopharm, dat twee vaccins ontwikkeld heeft die al in de derde en laatste testfase zitten, gebeurden onder meer in de Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië, Peru en Egypte. Volgens het bedrijf is niemand van de ingeënte personen besmet geraakt met het coronavirus, hoewel ze naar 'meer dan 150 landen zijn gereisd'.

De Chinese president Xi Jinping beloofde eerder al dat elk vaccin dat door een Chinees bedrijf ontwikkeld wordt 'een publiek goed wordt voor de hele wereld'.

Twee westerse vaccins halen een efficiëntie van goed 95 procent, raakte eerder deze week al bekend. Het gaat om het vaccin van Pfizer en BioNTech en dat van Moderna.

