"Je moet in dit decennium niet alleen wendbaar zijn, ook veerkracht is belangrijk. Eerder dan terug opveren, moet het gaan over een bounce forward", zegt Bart Temmerman, algemeen directeur van de vzw publiq en de bezieler van de MuseumPass. "En ten slotte moet je met abrupte veranderingen, zoals covid-19, in staat zijn onmiddellijk tot actie over te gaan."Op een gala-event op 6 november kreeg Temmerman de TSMA in de categorie business-to-consumer, de consumentenmarkt dus. De winnaar voor de bedrijvenmarkt was Stijn Vander Plaetse. Hij won de prijs voor zijn prestatie als vicepresident sales & channel bij Telenet Business. Vlak na zijn bekroning verliet Vander Plaetse na zes jaar Telenet Business om in januari te beginnen als CEO van het Leuvense consultancybedrijf AE Architects for Business & ICT.Langs Franstalige kant won Ronald Gobert, gedelegeerd bestuurder bij Groupe Gobert, de prijs in de bedrijvenmarkt. In de consumentenmarkt haalde Kim Beyns het. Hij is operationeel directeur van de Ngroup, het bedrijf boven radiostations als Nostalgie, NRJ en Chérie FM.De Trends Sales & Marketing Awards worden georganiseerd door Trends en Trends-Tendances met het consultancy-agentschap Minds & More als partner. De prijs besteedt evenveel aandacht aan sales als aan marketing, twee domeinen die door de digitalisering naar elkaar toegroeien. Marleen Vaesen, de CEO van het lingeriebedrijf Van de Velde is de voorzitter van de jury in de categorie business-to-consumer en Peter Vandekerckhove, de ex-CEO van de Luxemburgse bank KBL, zit de jury voor de business-to-businessprijzen voor (zie kader).Tijd om op zijn lauweren te rusten had Bart Temmerman niet na zijn bekroning. Publiq is een specialist in vrijetijdscommunicatie en marketing van het gevarieerde vrijetijdsaanbod. De organisatie is bekend van de UitPas, UiT in Vlaanderen en Vlieg. Temmerman won vooral voor de succesvolle introductie van de MuseumPass in België. De in 2018 geïntroduceerde MuseumPass, waarmee de houder een jaar lang toegang krijgt tot zo'n 160 musea, liet de musea samenwerken om de markt groter te maken. Dat lukte uitstekend, tot de coronacrisis toesloeg."Onze waardepropositie voor de MuseumPass was: ga naar het museum zo vaak je wil. Die viel door covid-19 ineens helemaal weg", zegt Bart Temmerman. "De musea gingen dicht en mensen mochten niet meer binnen, terwijl hun abonnement wel doorliep. Ze verwachtten extra maanden als compensatie, maar heel wat vaste kosten bleven lopen. Er lopen ook heel wat abonnementen af en veel mensen wachten in onzekerheid af voor ze verlengen. We moesten abrupt schakelen. In plaats van nieuwe klanten te werven, moesten we bestaande klanten proberen te behouden. Zodra de musea opengingen, ging dan ook alle aandacht naar mensen activeren om opnieuw musea te bezoeken en hun pas te verlengen."Volgens Bart Temmerman, die eerder bij Arthur Anderson, Proximus en Alcatel-Lucent werkte, zal het er in sales en marketing nog meer dan voor de coronacrisis op aankomen een betrouwbare partner te zijn voor de klant met de juiste informatie. "De musea mochten weer open op 18 mei, maar bezoeken kunnen enkel op reservatie. En wie weet staan we weer dicht bij een opflakkering van het virus. Je moet in staat zijn dat allemaal op te vangen."Volgens Temmerman doe je dat door heel dicht bij de klant te staan en een duidelijk moreel kompas te hanteren. "Dat betekent geenszins dat technologie en digitalisering minder belangrijk zijn. Een doorgedreven crm-systeem (klantenrelatiesoftware, nvdr), fijnmazige dashboards en analyses zijn levensnoodzakelijk, net als een volledig geïntegreerde aanpak via de sales- en marketingkanalen. Er is geen weg terug", besluit hij.