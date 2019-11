Bart Temmerman en Stijn Vander Plaetse zijn de eerste Nederlandstalige laureaten van de Trends Sales & Marketing Awards (TSMA).

Op woensdag 6 november hebben Trends en Trends-Tendances de eerste editie van de Trends Sales & Marketing Awards uitgereikt. De Trends Sales & Marketing Award onderscheidt zich van andere prijzen door evenveel aandacht te besteden aan sales als aan marketing, twee domeinen die door de digitalisering naar elkaar toegroeien.

De verkoop- en marketingexperts werden online genomineerd, of stelden zichzelf kandidaat. Dat leidde tot vier longlists, die daarna werden teruggebracht tot evenveel shortlists met telkens drie kandidaten. Er werden in totaal dus vier awards uitgereikt: in beide categorieën is er een Nederlandstalige en een Franstalige winnaar.

De juryleden beoordeelden in welke mate de kandidaten ambitieuze doelstellingen hebben geformuleerd in complexe situaties, zochten naar beste praktijken in sales- en marketingprocessen en hielden ook rekening met de commerciële resultaten die de kandidaten behaalden. Het oordeel van de jury was goed voor 70 punten. De overige 30 punten kwamen van onlinestemmen van het publiek.

Winnaars

De Nederlandstalige winnaar in de consumentenmarkt is Bart Temmerman, algemeen directeur van de vzw publiq en bezieler van MuseumPass. De vzw publiq is een specialist in vrijetijdscommunicatie en marketing van het gevarieerde vrijetijdsaanbod. Het doel van publiq is de sociale cohesie te bevorderen. Dat doet het onder meer met de UiTPas, UiTinVlaanderen en Vlieg.

De Nederlandstalige winnaar in de bedrijvenmarkt is Stijn Vander Plaetse, vice-president sales & channel bij Telenet Business. Marketing in de bedrijvenmarkt is bij het grote publiek minder bekend. Toch gebeurt ook daar veel, stelt Vander Plaetse.

De Franstalige winnaar in de consumentenmarkt is Ronald Gobert, gedelegeerd bestuurder bij Groupe Gobert. Het bedrijf ontstond na de Tweede Wereldoorlog in het Henegouwse dorpje Thieusies en was aanvankelijk actief in de steenkoolhandel. Nu overkoepelt de groep vijf bedrijven in transport, bouwmaterialen, bouwkunde, waterbouwkunde en machineverhuur.

De Franstalige winnaar in de bedrijvenmarkt is Kim Beyns, operationeel directeur van de NGroup, het bedrijf boven Nostalgie, NRJ en Chérie FM, radiostations die bijzonder populair zijn in Franstalig België. Sinds anderhalf jaar is NGroup de marktleider in Wallonië en het Brussels Gewest.