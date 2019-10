Trooper haalt 1 miljoen euro op bij KBC om verenigingen duw in de rug te geven

Start-up Trooper haalt met KBC een tweede partner aan boord, nadat Studio 100 al in het bedrijf had geïnvesteerd na de opstart in 2017. Met het geld wil Trooper ook verenigingen in Franstalig België de kans geven geld in te zamelen via een Trooper-pagina.

Ook Studio 100 investeerde al in Trooper.

KBC investeert 1 miljoen euro in Trooper in ruil voor een kwart van de aandelen. Het overige driekwart van de aandelen is voor elk de helft in handen van Studio 100 en de oprichters. Hans Bourlon, de CEO van Studio 100, leerde de drie oprichters van Trooper kennen vlak na de oprichting van hun bedrijf in 2017. Die oprichters zijn Elisabet Lamote, haar man Klaas Olbrechts en Jan Dejonghe. Studio 100 investeerde prompt 250.000 euro in het jonge Grimbergse bedrijf dat officieel Go Connect heet, maar beter bekend is onder Trooper, de naam van het shopplatform.

