Bij Lunch Garden moet CEO Annick Van Overstraeten opstappen, na tien jaar aan het hoofd van de restaurantketen gestaan te hebben. Ze kon zich niet vinden in de plannen die de aandeelhouder had met het personeel, waardoor er een einde kwam aan haar mandaat.

De voorbije jaren slaagde de 54-jarige zakenvrouw erin om Lunch Garden van zijn duffe imago af te helpen. 'We hebben het bedrijf door een heel moeilijke periode geleid. Er kwam een volledige turnaround. Dat was niet evident, maar we hebben het kunnen doen in een goede verstandhouding met de vakbonden', zegt Van Overstraeten. De zakenvrouw werd voor haar prestatie vorig jaar nog genomineerd voor de Trends Manager van het Jaar.

Lunch Garden telt 75 vestigingen en 1.300 personeelsleden ons land. Maar volgens Van Overstraeten had de aandeelhouder - Bregal Freshstream volgens zakenkrant De Tijd - plannen met het personeel die voor haar niet door de beugel konden.

'De plannen dateren al van even voor de coronacrisis. De horeca is geen gemakkelijke sector, maar ook in tijden van crisis is het voor mij belangrijk om het personeel op een eerlijke en correcte manier te behandelen', klinkt het. Ze hoopt dat de aandeelhouder alsnog rekening zal houden met haar opmerkingen.

In een persbericht meldt Lunch Garden dat Ann Biebuyck maandag 'met onmiddellijke ingang werd benoemd als nieuwe CEO', en de heropening van de restaurants zal begeleiden. Van 2010 tot 2017 werkte ze al voor de restaurantketen als aankoopdirecteur. Biebuyck startte vorig jaar haar eigen adviesbureau.

'De raad van bestuur heeft ook Jack Zantman benoemd als nieuwe Chief Transformation Officer. Jack zal mee de heropening van onze restaurants begeleiden, in nauwe samenwerking met alle leden van het directiecomité', klinkt het nog.

