Annick Van Overstraeten, de voormalige topvrouw van Lunch Garden, wordt de nieuwe CEO van Le Pain Quotidien.

Na de vele financiële en juridische omwentelingen van de vorige maanden moet ze de bakkerijketen een nieuw elan geven. Dat meldt De Tijd vrijdag, die een gesprek had met Van Overstraeten.

Van Overstraeten zal worden bijgestaan door oprichter Alain Coumont en Peter Maenhout, de topman van hoofdaandeelhouder M80.

Van Overstraeten, die zegt dat ze met de nieuwe functie haar droomjob te pakken heeft, krijgt de leiding over een afgeslankte groep, die haar Amerikaanse tak moest loslaten en - wat de winkels in eigen beheer betreft - zal focussen op België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De nieuwe CEO wil teruggrijpen naar de basis: 'We gaan het accent leggen op de producten, de klanten en de franchisenemers', zegt ze. De groei moet ook komen van de ontwikkeling van de cateringdiensten en, op termijn, van een digitale push, luidt het.

