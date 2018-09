Topman O'Leary: 'Een staking in België? Uw land is klein voor Ryanair'

Ryanair omschrijft de luchthaven van Charleroi als een kleine basis. "We hebben acht vliegtuigen in Charleroi (en 14 in de zomer, red.) op ik denk 450 toestellen in totaal. België is goed voor minder dan zes procent van ons verkeer", aldus O'Leary.

"We naderen de winter, met minder geplande vluchten, dus het is zeker geen goed idee voor het personeel om te staken."

Het boordpersoneel van Ryanair heeft voor vrijdag 28 september een nieuwe stakingsactie aangekondigd in België, Duitsland, Nederland, Italië en Spanje.

De pilotenvereniging BeCA, die donderdag instemde met de stakingsbereidheid van het boordpersoneel, roept de in België gebaseerde piloten van Ryanair intussen op om mee te staken op 28 september.

O'Leary gaat er echter nog steeds van uit dat er toch geen nieuwe staking komt. "Het zijn maar stakingsdreigingen, dat is iets anders", zegt hij.

"De vakbonden zijn binnengekomen bij Ryanair en we moeten ons aan deze nieuwe realiteit aanpassen, zoals we dat enkele jaren geleden hebben gedaan door te leren dat we minder agressief moesten zijn tegenover onze passagiers", verduidelijkt hij. "We zijn dus bereid om plaatselijke contracten te voorzien voor ons personeel, dat buiten Ierland gevestigd is, zoals de vakbonden dat vragen."

De Ryanair-topman kreeg donderdag tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van de Ierse lagekostenmaatschappij in ieder geval de steun van de aandeelhouders, ondanks de stakingsbereidheid van de piloten en het boordpersoneel.

O'Leary zag zich gesteund door 98,5 procent van de aandeelhouders. "De raad van bestuur wil dat ik mijn contract verleng", aldus de topman. Ook voorzitter David Bonderman ziet zijn positie gesteund door 70,5 procent van de aandeelhouders.