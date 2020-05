De topman van Boeing gaat ervan uit dat minstens een van de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen als gevolg van de coronaviruspandemie noodgedwongen de boeken zal moeten toedoen. Dat heeft hij gezegd in een interview dat binnenkort wordt uitgezonden, maar waarvan nu al een fragment werd verspreid.

Op de vraag van een NBC-journalist of er een grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zal verdwijnen, antwoordde David Calhoun dat 'dit zeer waarschijnlijk is'. Het is duidelijk dat er iets zal gebeuren wanneer we de maand september naderen, vervolgde Calhoun.

'Het niveau van het luchtverkeer zal niet terugkeren naar 100 procent, en zal zelfs geen 25 procent bedragen. Misschien dat we aan het einde van het jaar aan de 50 procent zitten, maar de luchtvaartmaatschappijen zullen zich dus moeten aanpassen', aldus de topman van de luchtvaartgigant, die zelf ook lijdt onder de impact van de pandemie.

