Tobania, Eligio en Qaelum bekroond als Ambassadeurs van de Vlaams-Brabantse Gazellen

Bij de middelgrote bedrijven is het outsourcingsbedrijf Eligio de primus. En bij de kleine bedrijven gaat de eer naar Qaelum, een specialist in medische kwaliteitsmonitoring. De drie bedrijven mogen zich Ambassadeurs van de Vlaams-Brabantse Gazellen noemen.

Ieder jaar maakt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. De reeks startte vorige week met de rangschikking voor Brussel. Deze week is Vlaams-Brabant aan de beurt. De rangschikking kunt u raadplegen via de links onderaan in dit artikel.

Via de links komt u ook meer te weten over de methodologie achter de rangschikking. Het basisprincipe is eenvoudig: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Die nummer 1 krijgt de eretitel 'Ambassadeur van de Trends Gazellen', maar niet altijd. Een Ambassadeur moet aan bijkomende voorwaarden voldoen, zoals operationele onafhankelijkheid. Een Ambassadeur mag ook geen dochterbedrijf van een multinational zijn. De hoogst gerangschikte Gazelle die aan alle voorwaarden voldoet, wordt de Ambassadeur, ook al staat hij diep in de rangschikking.

Ambassadeurs: Tobania, Eligio en Qaelum

De Ambassadeur in de categorie grote bedrijven, Tobania, staat op nummer 10 in de rangschikking. Het bedrijf is een specialist in digitale bedrijfstransformatie en legde de voorbije jaren een opvallend groeiparcours af. In nauwelijks enkele jaren tijd verdriedubbelde het omzetcijfer. Dat had deels te maken met organische groei, maar ook met een grote overname. In 2014 gingen Tobius en Saga Consulting Group samen tot Tobania. "Door de krachten te bundelen, konden we veel sneller uitgroeien tot een nieuwe, grote IT-integrator op de Belgische markt. Toen realiseerden we samen een omzet van 57 miljoen euro, vorig jaar kwam dat cijfer al uit op 85 miljoen euro. Intussen tellen we ook al 900 consultants van wie er twee derde op de eigen payroll staan. Alleen al de voorbije twee jaar hebben we netto 300 mensen aangeworven", somt CEO Lode Peeters enkele indrukwekkende cijfers op.

De Ambassadeur in de categorie middelgrote bedrijven - nummer 12 in de rangschikking - is Eligio, een leverancier van receptie- en andere kantoordiensten aan bedrijven. Hilde Vanhemelryck had al enkele professionele watertjes doorzwommen toen ze in 2011 met twee partners de stap naar het ondernemerschap zette. "De laatste jaren was ik actief bij een groot uitzendkantoor en ik voelde me daar niet langer op mijn plaats. Diep in mijn hart wist ik dat ik veel meer een ondernemer dan een manager was. Dat was ook het geval voor Xavier Vandewiele en Annelies Haezendonck. Samen zijn we drie zeer complementaire collega's die de ambitie hadden om een aantal blinde vlekken in de markt te beantwoorden met een ander businessmodel", vertelt de managing partner over de opstart van Eligio. Met zijn hoofdkwartier in Vilvoorde biedt het bedrijf receptiediensten aan in heel België. Klanten zijn vooral grote, internationale bedrijven uit diverse sectoren zoals farma, consultancy, IT en automobiel.

In de categorie kleine bedrijven is Qaelum de Ambassadeur. Qaelum is actief in de kwaliteitsanalyse van medische beeldvorming. Het bedrijf is een spin-off van het Universitair Ziekenhuis Leuven, dat al lang bezig was met onderzoek naar allerlei kwaliteitsaspecten van stralingsdosissen bij patiënten. Daaruit ontsproot Qaelum in 2012. Het piepjonge bedrijfje ontwikkelde een geïntegreerde software-oplossing voor de controle, de analyse en de verbetering van het protocol in het domein van de medische beeldvorming. "Wereldwijd waren we een van de pioniers in die markt. Na ons kwamen er nog bedrijfjes op de markt, maar die werden een voor een opgekocht door grote namen zoals General Electric, Bayer en Philips", vertelt CEO en medeoprichter Jurgen Jacobs. "Onze concurrenten focussen op de collectie en de rapportering van data. Wij gaan een stap verder. Wij analyseren die data en geven feedback aan onze klanten zodat ze de stralingsdosis kunnen aanpassen tot die in verhouding staat met de gewenste beeldkwaliteit."