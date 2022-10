Er staan tienduizend banen op de helling bij Royal Mail. Dat heeft het Britse postbedrijf vrijdag aangekondigd. Het wijst daarvoor deels naar een reeks stakingen, die het bedrijf met een verlies hebben opgezadeld.

De Britse post zit in zwaar weer. Er wordt dit jaar een operationeel verlies verwacht van zowat 350 miljoen pond (zowat 404 miljoen euro). In de eerste zes maanden van het jaar werd al een tekort van 219 miljoen pond opgetekend.

Het bedrijf verwijst onder meer naar een stakingsgolf bij het bedrijf en een lager volume aan pakjes. In het eerste semester kostte een resem stakingen het bedrijf al 70 miljoen pond. Tegen eind dit jaar hebben de vakbonden nog verscheidene stakingsdagen aangekondigd. Ze eisen meer loon.

Zowat 5.000 à 6.000 mensen zouden tegen augustus hun baan verliezen. De rest van het banenverlies zou door natuurlijke afvloeiingen gebeuren. Bij Royal Mail werken ruim 140.000 mensen.

