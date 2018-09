Tien jaar 'bad banks': de Europese markt voor probleemkredieten bloeit als nooit tevoren

Bad bank: het woord zegt het zelf, daar kan niet veel goeds in zitten. Sinds de crisis is het een nieuwe financiële huishoudterm geworden, maar wel eentje die verschillende ladingen dekt. In België hebben we Dexia en het Fortis-vehikel RPI gekend, in Duitsland FMS en EAA, de Ieren en de Britten hebben NAMA en UKAR en in Spanje zorgt de bad bank Sareb ervoor dat de crisis in het nationale geheugen gegrift blijft.

