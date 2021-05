Spoorwegmaatschappij Thalys heeft een lening afgesloten van 120 miljoen euro bij vijf banken. 'De transactie stelt de toekomst van Thalys veilig', zegt de uitbater van hogesnelheidstreinen dinsdag.

Thalys had in mei al bekendgemaakt dat het voor de eerste keer in zijn geschiedenis op zoek moest naar externe financiering. De coronacrisis en de vele reisbeperkingen troffen het bedrijf zwaar en de cash raakte stilaan op.

De raad van bestuur van Thalys keurde nu een lening van 120 miljoen euro goed. Die werd afgesloten met vijf banken en heeft een looptijd van vier jaar. 'De transactie stelt de toekomst van Thalys veilig op een moment waarop de reisbeperkingen worden opgeheven en onze activiteiten geleidelijk hervatten', zegt CEO Bertrand Gosselin in een persbericht. 'Deze financiering is volledig geïntegreerd in het herstelplan van Thalys dat wordt voortgezet. Met de voltooiing van deze transactie kan Thalys zich richten op het commerciële herstel en de groei hervatten.'

Nog 2,5 miljoen mensen stapten in 2020 op een Thalys-trein, 70 procent minder dan in 2019. En ook de omzet daalde met 70 procent, tot 165,6 miljoen euro. Netto leed Thalys een verlies van 137,7 miljoen euro.

Thalys is in handen van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF en de Belgische NMBS. Zij zijn ook aandeelhouder van Eurostar, dat een week geleden een herfinanciering aankondigde van 250 miljoen pond, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 290 miljoen euro.

Er zijn plannen om Thalys en Eurostar te fuseren.

