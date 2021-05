Eurostar heeft een akkoord op zak over een herfinanciering ter hoogte van 250 miljoen pond, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 290 miljoen euro. De spoorwegmaatschappij achter de hogesnelheidstreinen tussen Londen, Parijs en Brussel via de Kanaaltunnel had extra middelen nodig omwille van de coronapandemie, die de reizigersaantallen ineen deed stuiken. Onder meer de NMBS komt met steun over de brug.

De zogenaamde 'herfinancieringsovereenkomst' moet de weg voor het herstel van de Eurostar effenen, klinkt het dinsdagochtend in een persbericht. Eurostar heeft de middelen nodig om een faillissement te vermijden en de toekomst veilig te stellen. Dankzij het steunpakket zal Eurostar 'op korte tot middellange termijn aan zijn financiële verplichtingen kunnen voldoen'.

Eurostar sloot het akkoord met de aandeelhouders en de banken. Zo is ook de NMBS betrokken partij, de Belgische spoorwegmaatschappij heeft een belang van 5 procent. De Franse spoorwegmaatschappij SNCF houdt 55 procent aan, de rest (het vroegere deel van de Britten) zit bij Patina Rail, een consortium ondersteund door Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ") en Federated Hermes.

Het gaat voornamelijk om bijkomend eigen vermogen en bankleningen waarvoor de aandeelhouders garant staan. Er is sprake van 50 miljoen pond eigen vermogen via de aandeelhouders, 150 miljoen pond aan leningen waarvoor de aandeelhouders garant staan en 50 miljoen pond via de herstructurering van reeds lopende leningen.

Meer treinen

De komende maanden wil Eurostar het aantal reizigers opkrikken tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Dat moet gepaard gaan met een strikte kostenbeheersing. Vanaf 27 mei gaat het aantal treinen de hoogte in tot dagelijks twee retours tussen Londen en Parijs en vanaf eind juni worden er dat drie. Naarmate reisbeperkingen soepeler worden, wil Eurostar tijdens de zomer meer treinen laten sporen.

Dankzij bijkomende middelen kan Eurostar de dienstverlening aan de passagiers voortzetten, zegt CEO Jacques Damas. 'De herfinancieringsovereenkomst is essentieel om ons in staat te stellen onze diensten uit te breiden naarmate de situatie met betrekking tot de pandemie verbetert.'

Bovendien wil Eurostar de fusie met Thalys tot een goed einde brengen. Die plannen raakten al in 2019 bekend, maar eind maart bleek dat ook Thalys op zoek moest naar extra middelen. Toen raakte ook bekend dat de hst-fusie uitgesteld werd. Thalys is in handen van de NMBS en de SNCF.

Volgens Eurostar is er geen enkele andere Europese spoorwegmaatschappij of concurrende luchtvaartmaatschappij die een grotere daling van de vraag kende omwille van corona. Het gaat om een daling met 85 procent in 2020. De aandeelhouders staken Eurostar eerder al 210 miljoen euro toe.

