De coronacrisis is niet mals voor de textielsector. Het schrikte de West-Vlaamse textielondernemer Julie Lietaer niet af om een nieuw technologiebedrijf op te richten. Met Ariadne Innovation gaat ze voor een duurzamere textiel- en modesector.

Julie Lietaer heeft niet stilgezeten tijdens de coronacrisis. De co-CEO van de Kortrijkse familiale European Spinning Group (ESG) startte in september 2020 een technologiebedrijf op. "Je hebt mensen die in moeilijke tijden de schouders laten hangen, en je hebt mensen die opstaan en nadenken over nieuwe mogelijkheden", vertelt Lietaer. "Ik heb van de nood een deugd gemaakt. De coronaperiode geeft mij wat meer tijd gegeven om onderzoek te doen naar nieuwe technologieën. Ik heb de indruk dat veel bedrijven in het coronajaar de tijd hebben genomen om na te denken over de producten en de businessmodellen van de toekomst. Met Ariadne Innovation willen we de textiel- en modesector duurzamer maken." Duurzaamheid en de circulaire economie zijn al langer prioriteiten voor Julie Lietaer. De handelsingenieur, die al zeven jaar voor het familiebedrijf werkt, maakte naam in de sector met het project #HackYourJeans. Dat zet in op de recyclage van afgedankte jeansstoffen. Ze wil ook de impact van de spinnerijgroep op het milieu terugdringen, onder meer met de productie van garens op basis van gerecycleerd katoen, denim en polyester. ESG produceert en verdeelt garens voor interieur-, mode- en technisch textiel. "We halen 15 tot 20 procent van onze omzet uit duurzame producten, wat niet weinig is. Ik wil zo snel mogelijk naar 50 procent", zegt Lietaer. Ze blijft aan de slag in het familiebedrijf, dat haar grootvader André Lietaer in 1972 oprichtte, maar ze wil haar ervaring en expertise voortaan ook inzetten om met Ariadne Innovation de brede textiel- en modesector te veranderen. "Alles wat ik doe voor Ariadne is in het belang van ESG en van de sector. Ik ben een generalist, ik omring me graag met mensen met meer expertise en specialisatie", zegt ze. De start-up wordt operationeel gerund door Florence Lootens. Ariadne Innovation maakt deel uit van de starterscommunity van Hangar K. in Kortrijk. Ariadne Innovation wil digitale technologie inzetten om textielondernemingen te inspireren, te informeren en te verbinden. "Onze industrie wordt als vervuilend en behoudsgezind gezien. Met innovatie en cocreatie wil Ariadne Innovation de sector stap voor stap klaarstomen voor de toekomst. Er is nu veel te doen rond duurzaamheid, maar het is niet gemakkelijk om daarin je weg te vinden. Die knoop willen wij bedrijven helpen te ontwarren, net zoals in de Griekse mythe waarnaar de naam Ariadne Innovation verwijst", legt Lietaer uit. De start-up biedt diensten aan, zoals een onlineplatform voor een community rond duurzaam textiel. Het is gebouwd door het Gentse technologiebedrijf DataScouts en maakt gebruik van artificiële intelligentie om de vraag en het aanbod te matchen. "Op het platform kunnen gebruikers terecht om de juiste leveranciers of klanten te vinden, maar ook om zich te verdiepen in wereldwijde markttrends en inzichten over bepaalde onderwerpen", duidt Florence Lootens. "Ons ecosysteem is heel breed. Het draait niet alleen om spinnerijen of grondstoffenleveranciers, ook wevers, breiers, machinebouwers en designers zijn welkom. Het is er voor iedereen die de ambitie heeft in te zetten op duurzaamheid. We voelen dat almaar meer spelers, zowel modemerken als industriële bedrijven, op zoek zijn naar duurzame oplossingen. Met de Green Deal is er nu ook druk vanuit Europa", stelt Julie Lietaer. "We zijn er nog niet. Ik geloof dat er de komende jaren veel zal veranderen en dat veel vragen op ons af zullen komen. Daar willen we met ons platform op inspelen. Het zal pionierswerk zijn, maar onze sector heeft dat nodig. Wij hebben het voordeel dat we de taal van de textielsector spreken." Het platform telt al een twintigtal bedrijven. "Tegen eind dit jaar willen we 100 tot 150 Europese bedrijven op ons platform. Het draait om duurzame groei. Het belangrijkst is de juiste partners op het platform te krijgen, niet hoeveel het er zijn. Het gaat om interactie, zodat er concrete projecten uit voortvloeien", verklaart Julie Lietaer. De gebruikers van het platform betalen abonnementsgeld. Er zijn drie formules, van een gratis instapmodel met beperkte interactie tot een all-inpakket met marktintelligentie, ondersteuning en trendrapporten. "Het grote voordeel is dat dit een zeer schaalbare business is. Rendabel zullen we het eerste jaar niet zijn, maar hopelijk wel vanaf het tweede of het derde jaar", verwacht Lietaer. Naast het digitale platform biedt Ariadne Innovation ook fysieke en digitale marketingtools aan, om textielproducten in de markt te zetten en feedback van klanten te verzamelen. "We verhuren een interactieve stand waar bedrijven hun producten kunnen tonen aan het publiek. Het gaat niet alleen om kijken, maar ook om meten. De stand verzamelt bijvoorbeeld data over welke producten het vaakst vastgenomen worden en dus het populairst zijn. Dat zijn waardevolle inzichten die ingezet kunnen worden voor verdere productinnovatie en marketing", legt Florence Lootens uit. Met de virtuele showroom, een ontwikkeling van het West-Vlaamse technologiebedrijf Ocular, speelt Ariadne in op het gebrek aan fysieke beurzen en evenementen om nieuwe producten te lanceren. "Textielproducenten die nieuwigheden lanceren, gaan naar beurzen en zoeken daar nieuwe partners. Nu lukt dat niet. Er is behoefte aan een digitaal kanaal voor de textielsector. We hebben snel geschakeld en daarop ingespeeld", zegt Lootens. En zodra de coronapandemie is weggeëbd, kan worden gewerkt met hybride oplossingen. "De combinatie van fysiek en virtueel, dat is de toekomst", verwacht Julie Lietaer.