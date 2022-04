Een van de troeven van Tesla zijn zijn speciale snellaadstations. Die maken het mogelijk om ver te reizen. Nu stelt Tesla zijn netwerk open voor andere automerken, eerst in Nederland, Frankrijk en Noorwegen.

In eerste instantie gaat het om zo'n dertig Supercharger-stations in Nederland, tien in Frankrijk en vijftien in Noorwegen. Wij konden een station in Nederland testen, in Rijswijk bij Den Haag, dat veertien oplaadpunten heeft. Het opladen werkte perfect. Het systeem wordt bestuurd door de Tesla-app. De oplaadstations kunnen momenteel niet worden geactiveerd met een klassieke toegangskaart zoals Chargemap, EDI, We Charge of Plugsurfing. Wanneer de stekker van het voertuig in het stopcontact zit, wordt het opladen geactiveerd zodra het nummer van het gebruikte stopcontact wordt aangegeven op de app die door de meeste elektrische auto's wordt gebruikt voor snel DC-opladen (Combo). De prestaties zijn vergelijkbaar met die van andere snellaadstations zoals Ionity en Fastned. Het tarief in dit station bedroeg 69 cent per kilowattuur (begin maart). Dat is een gemiddeld tarief voor snelladen (Fastned en Ionity rekenen respectievelijk 69 en 75 cent), maar hoger dan wat aan Tesla-gebruikers wordt aangerekend. Er wordt 1 euro per minuut in rekening gebracht voor 'ongerechtvaardigde bezetting', nadat de lading is voltooid. Die boete wordt kwijtgescholden als het voertuig binnen de vijf minuten wordt verplaatst. CEO Elon Musk kondigde de nieuwe strategie afgelopen zomer aan. Tot dan had Tesla de laadstations gereserveerd voor kopers van zijn eigen merk. Het Amerikaanse bedrijf is de enige fabrikant met een eigen snellaadnetwerk. Zo wil het de angst voor lange trajecten wegnemen. Het netwerk wordt steeds dichter, met meer dan 3.000 stations wereldwijd, waarvan meer dan 700 in Europa, vaak dicht bij een plaats om koffie te drinken of iets te eten. Kopers van andere merken moeten jongleren met verschillende netwerken en voorwaarden. De toegang tot de oplaadstations van Tesla kan het voor hen dan ook veel gemakkelijker maken om verre afstanden af te leggen. De vijftien Belgische stations zijn nog niet voor iedereen open, maar Belgische bestuurders van andere merken hebben wel toegang tot de Nederlandse, Franse en Noorse stations. Tesla werkt omzichtig in deze operatie. Het wil absoluut niet dat Tesla-rijders geconfronteerd worden met files aan zijn stations, doordat andere chauffeurs er komen opladen. Die vrees is niet onterecht, bleek tijdens onze test in Den Haag. Toen we op het punt stonden de stekker in het stopcontact te steken, kwam een Tesla-rijder ons vertellen dat we twee slots blokkeerden. De positie van de stekkers op Tesla's en andere voertuigen is niet noodzakelijk dezelfde. Tesla heeft zijn stekker op de linkse achtervleugel gemonteerd, terwijl de stekker van de Volkswagen ID.3 die we die dag gebruikten, op de rechtse achtervleugel zat. De oplaadpunten zijn echter ontworpen om een Tesla op te laden en de kabels zijn kort. U moet dus oppassen dat u niet per ongeluk de kabel kiest die de aangrenzende plaats bedient. Dat behoort ongetwijfeld tot het soort kleine ongemakken dat Tesla in de proeffase wil onderzoeken.