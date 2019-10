De Belgische vleeswarenproducent Ter Beke knipt in zijn winstprognoses nadat een listeriabesmetting bij zijn Nederlandse dochter Offerman bekendraakte.

Afgelopen vrijdag raakte bekend dat de afgelopen twee jaar drie mensen zijn overleden door besmet vlees, afkomstig van de Ter Beke-dochter Offerman in Nederland. Als gevolg daarvan werd een terugroepactie van vleesproducten bij verschillende warenhuizen opgestart.

De totale impact van de terugroepactie en de tijdelijke stopzetting van activiteiten bij Offerman in het Nederlandse Aalsmeer op de onderliggende brutowinst (ebitda) van de groep voor 2019 kan ongeveer 10 procent bedragen, meldt het bedrijf maandag. Eerder ging Ter Beke voor dit jaar nog uit van een brutowinst die het cijfer van vorig jaar zou overtreffen.

'Wij begrijpen de media-aandacht rond de melding van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, als zou bij ziektegevallen in Nederland, waaronder drie overlijdens en een miskraam, dezelfde listeria-stam zijn aangetroffen als in de Offerman locatie in Aalsmeer', luidt het in een persmededeling. 'Wij zijn zelf, als familiaal beursgenoteerd bedrijf, ten zeerste geschrokken door deze melding. Over de bewering als zou dit duiden op een causaal verband tussen beide, hebben wij op dit ogenblik geen verdere informatie. Offerman staat in contact met de relevante autoriteiten en wij verlenen onze medewerking aan alle verder onderzoek'.

Het bedrijf zegt zijn inspanningen op gebied van voedselveiligheid nog verder te zullen opvoeren.

Het Belgische Voedselagentschap (FAVV) laat intussen weten dat er nog meer terugroepacties kunnen volgen. 'Als we daarover meer informatie krijgen vanuit Nederland, dan zullen we daarover communiceren', zegt een FAVV-woordvoerster.

De beurswaakhond FSMA meldt nog dat de handel in het Ter Beke-aandeel maandagmorgen wordt hervat. De handel in het aandeel werd vrijdag opgeschort nadat de listeriabesmetting bij Offerman bekendgemaakt werd.