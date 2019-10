Het vleeswarenbedrijf Offerman, een dochter van de Belgische vleeswarengroep Ter Beke, roept bepaalde vleeswaren terug na een listeriabesmetting. Drie mensen zijn overleden, één vrouw had een miskraam.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Nederland meldt vrijdag dat de voorbije twee jaar hoogstwaarschijnlijk twintig mensen met listeria besmet raakten via vleeswaren. 'Hiervan zijn drie patiënten overleden en één vrouw heeft een miskraam gehad', klinkt het. 'De producent heeft inmiddels een veiligheidswaarschuwing uitgestuurd.'

De naam van de producent vermeldt het rijksinstituut niet, maar volgens mediaberichten gaat het om de Ter Beke-dochter Offerman. Volgens De Volkskrant voerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de afgelopen maanden extra inspecties uit bij de fabriek van Offerman. 'We hadden al de indruk dat zaken daar niet goed op orde waren', aldus een woordvoerder van de Voedsel- en Warenautoriteit in een reactie aan de NOS. 'Ze hebben in het verleden ook al te maken gehad met een listeriabron', luidt het.

Offerman maakte donderdag al bekend dat het in Aalsmeer gesneden en verpakte vleeswaren terugroept 'wegens mogelijke aanwezigheid van listeria'. De producten lagen onder meer in de rekken van Jumbo- en Aldi-winkels in België, Duitsland en Nederland.

Aldi België

Aldi België meldt vrijdagnamiddag dat het gebraden rosbief van het merk Délifin, per 100 gram verpakt, terugroept wegens de mogelijke aanwezigheid van de listeriabacterie. 'De rosbief is afkomstig van Offerman, uit de fabriek in Aalsmeer in Nederland', bevestigt woordvoerder Dieter Snoeck van Aldi België. Volgens Snoeck heeft Offerman enkel rosbief geleverd aan de supermarkt. 'Het gaat om één product. Zelf hebben we nog geen klachten gehad, en er zijn geen problemen vastgesteld met het product. Maar uit voorzorg roepen we het product terug', voegt hij toe.

Of Offerman nog aan andere Belgische supermarkten heeft geleverd, is op dit moment niet duidelijk. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) onderzoekt de zaak, aldus een woordvoerster. De fabriek in Aalsmeer blijft voorlopig dicht.

Ter Beke

Het moederbedrijf Ter Beke laat weten dat het de financiële impact van de terugroepactie en tijdelijke stopzetting van de activiteiten bij dochter Offerman in Aalsmeer voorlopig niet kan inschatten. De mogelijke besmetting en terugroepactie betreft enkel de locatie in Aalsmeer, benadrukt de Belgische voedingsgroep. 'We staan momenteel in contact met de relevante autoriteiten en we staan volledig achter verder onderzoek. Offerman neemt daarin zelf de nodige acties en verleent haar volledige medewerking aan de bevoegde autoriteiten', meldt het bedrijf.

De handel in het aandeel van Ter Beke werd vrijdag omstreeks 12.45 uur opgeschort op Euronext Brussel na berichten over de listeriabesmetting in Nederland.