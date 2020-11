In september heeft de handel met het buitenland eerdere tekenen van herstel bevestigd. Dat blijkt maandag uit cijfers van de Nationale Bank.

Sinds maart 2020 veroorzaakt de coronacrisis in krimp in de handel tegenover de overeenstemmende maanden van 2019. Dat blijft ook zo in september. Wel bevestigen de eerste ramingen voor die maand eerdere tekenen van herstel, aldus de Nationale bank.

Het driemaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de goederenuitvoer liep terug tot -7,4 procent in september 2020 in vergelijking met de situatie een jaar eerder. In augustus ging het nog om een daling van -11,6 procent. Voor de invoer liep het driemaandelijks voortschrijdend gemiddelde terug tot -8,8 procent in september, tegen -12,2 procent in augustus.

