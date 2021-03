De AB InBev top, met vooraan Carlos Brito, kreeg in het coronajaar geen variabele bonus voor de prestaties in het voorbije boekjaar. Maar er kwam wel een superbonus aan te pas. Met een bedrag van 283 miljoen euro, goed voor zeven miljoen aandelen, wil de wereldbrouwer zijn topmanagement aan boord houden. Opmerkelijk: Carlos Brito kreeg geen deel van die superbonus.

De superbonus bestaat uit restricted stock units. Zelfs AB InBev zelf doet geen moeite om die moeilijke term te vertalen. Het gaat om aandelen die topmanagers op een bepaald moment toegekend krijgen, maar die ze pas na enkele jaren effectief verwerven. Het voordeel ten aanzien van opties is dat de aandelen een gegarandeerde prijs hebben. De voorbije jaren kregen topmanagers van AB InBev veel opties, maar de uitoefenprijs ervan ligt nu meestal lager, omdat de beurskoers van de wereldbrouwer al sinds 2015 slabakt. Van een topkoers van 124 euro in het najaar van 2015 ging het naar 47,5 euro afgelopen vrijdag. Niemand oefent zijn opties uit, als de marktwaarde van het aandeel lager is dan de uitoefenprijs van de optie.Het topmanagement heeft in de voorbije jaren al van die restricted stock units gekregen, nadat bepaalde (onder meer financiële) doelstellingen gehaald waren. Doorgaans ging het om enkele duizenden aandelen. In maart bijvoorbeeld kreeg CEO Carlos Brito 26.505 van die aandelen. Ze waren aan hem toegekend in maart 2015 en na vijf jaar had hij ze definitief verworven.Maar in maart vorig jaar sloeg de coronacrisis bikkelhard toe. Het werd een horrormaand op de beurs. Het aandeel van AB InBev zakte op 19 maart naar 29 euro. De paniek sloeg toe. Blijkbaar wilde de raad van bestuur - die vorig jaar enkel virtueel vergaderde - koste wat het kost zijn toptalent aan boord houden. Een gelijkaardige situatie was er al eens tijdens de financiële crisis van 2008. Ook toen werd de top gelijmd met een superbonus.Op 25 maart noteerde het aandeel tegen 40,40 euro. Drie leden van het uitvoerend directiecomité kregen een superbonus van bijna 800.000 restricted stock units, omgerekend 32,3 miljoen euro. Die drie mensen rapporteren rechtstreeks aan Carlos Brito. Daaronder zit het wereldwijde directiecomité, dat bestaat uit veertien mensen. Wie van hen ook een deel van de superbonus kreeg, meldt het vergoedingsverslag in het jaarverslag 2020 van AB InBev niet. In totaal zijn 7 miljoen van die speciale aandelen aan het leidende management uitgereikt. "De aandelen werden gegeven aan zowat vijftig mensen van het topmanagement", verduidelijkt Ingvild Van Lysebetten, de woordvoerder van AB InBev.Het jaarverslag meldt een bedrag van circa 283 miljoen euro (gerekend tegen 40,40 euro per aandeel). Het jaarverslag rekent het bedrag in Amerikaanse dollar, de rapporteringsmunt van de brouwer: 307 miljoen dollar, en dat is de omrekeningskoers (naar euro). De prijs bij de uiteindelijke verwerving van de aandelen, na vijf jaar, kan nog verschillen. Bij de uiteindelijke toekenning geldt de prijs van de beurskoers op dat moment.Wie zijn de drie leden van het uitvoerend directiecomité die in de prijzen vallen? De eerste is David Almeida, de strategisch en technologisch directeur van de groep. Hij kreeg 456.561 speciale aandelen, goed voor meer dan 18,4 miljoen euro. Almeida, met een dubbele Braziliaanse en Amerikaanse nationaliteit, is een veteraan van de groep. Hij werkt er sinds 1998.De tweede is de CFO, Fernando Tennenbaum. Hij kreeg 228.280 aandelen, of 9,2 miljoen euro. Ook de financieel directeur heeft een dubbele nationaliteit: Duitser en Braziliaan. Hij werkt bij de brouwer sinds 2004. De derde is John Blood, de juridisch directeur en secretaris-generaal van AB InBev. Hij kreeg 114.140 aandelen, of 4,6 miljoen euro. De Amerikaan kwam in 2009 bij de brouwer.Die top drie wil AB InBev absoluut aan boord houden in de komende vijf jaar. Ze worden als cruciaal beschouwd voor het verdere succes van de brouwer. Samen kregen de drie voor 32,3 miljoen euro aandelen. Ze worden definitief verworven na vijf jaar. Opmerkelijk: Carlos Brito kreeg in maart geen deel van die superbonus. Wil AB InBev de CEO niet langer aan boord houden? In september berichtte de krant Financial Times dat de wereldbrouwer op zoek ging naar een opvolger.