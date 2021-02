AB InBev kende een zwak jaar in 2020, getekend door corona. Ook CEO Carlos Brito voelde dat. De toplui bij de grootste brouwer ter wereld leverden sowieso al een vijfde van hun gewone loon in. Bovendien krijgt niemand aan de top een bonus.

Carlos Brito heeft al enkele jaren een basisloon van 1,46 miljoen euro. Ook in 2020 was dat zo gepland, maar directiecomité levert een vijfde in, vanwege corona. Carlos Brito ontving dus 1,24 miljoen euro basisloon. Daarnaast had de CEO uitzicht op een bonus, op basis van een organische omzet-, winst- en cashgroei. De doelstelling was laag gezet: een nulgroei, gezien covid-19. Maar ook dat lukte niet. En dus kreeg Carlos Brito voor 2020 geen bonus, net als de andere leden van het directiecomité.Voor zijn prestaties in 2019 ontving Carlos Brito nog een bonus van 2,61 miljoen euro. Die werd in twee schijven uitbetaald, de eerste in juli 2020. Daarmee kocht hij toen een deel AB InBev-aandelen, met een korting. Bovendien kreeg hij er gratis aandelen bovenop.De tweede schijf van zijn bonus voor 2019 ontving de CEO in maart 2020. Toen kocht hij geen aandelen. Had het te maken met de marktturbulentie door covid-19? Van het directiecomité kocht alleen de juridische directeur, John Blood, een aantal aandelen met zijn tweede deel van de bonus. Maart vorig jaar was voor de beurzen een bloedbad, want toen begon de pandemie.Carlos Brito maakt wel nog aanspraak op een aantal aandelen, die hij krijgt in functie van te behalen doelstellingen op de lange termijn. Maar daarover valt pas in maart een beslissing.Het magere loon van Carlos Brito steekt af tegen de vergoeding voor Jean-François van Boxmeer (59). De Belg zwaaide vorig jaar af als CEO van de Nederlandse brouwer Heineken. Het jaarverslag meldt een totale vergoeding in 2020 van net geen 8miljoen euro. Een pak meer dan zijn opvolger als CEO, de Nederlander Dolf van den Brink. Die kreeg een gerapporteerd bedrag van 865.655 euro.