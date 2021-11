Het zware blonde bier Karmeliet groeit als kool. De productiecapaciteit van brouwerij Bosteels in Buggenhout wordt volledig benut. Eigenaar AB InBev zoekt alternatieven. In een gesprek met Trends deze week meldt Fabio Sala, de Braziliaanse topman van de brouwer in België, dat Karmeliet eventueel in de andere Belgische brouwerijen kan worden gebrouwen.

De Belgische marktleider AB InBev kocht Brouwerij Bosteels in september 2016. Daar werd een stevig prijskaartje van 210 miljoen euro voor neergeteld. De stevige prijs loont. De brouwer van Deus, Kwak en vooral Karmeliet ging er sinds de overname met sprongen op vooruit. Al in september 2018 was de productiecapaciteit bijna verdubbeld naar 300.000 hectoliter. Brouwerij Bosteels heeft een vergunning tot maximaal 350.000 hectoliter. Voor de afvullijn werd een tweeploegenstelsel ingevoerd. Het aantal werknemers groeide van gemiddeld 34 vóór de overname, naar gemiddeld 54 eind vorig jaar. Het aantal uitzendkrachten ging van zeven naar tien.

Beter dan Hoegaarden

Het succes van Bosteels blijft duren, vooral met het merk Karmeliet. Vorig jaar zag het zware blonde bier volgens cijfers van het onderzoeksbureau Nielsen IQ zijn winkelverkoop in België met 40 procent klimmen. In de eerste negen maanden van dit jaar verkocht AB InBev bijna 70.000 hectoliter Karmeliet in België, een groei met 8 procent in vergelijking met vorig jaar. Karmeliet is daarmee het vierde meest gedronken bier van de brouwer in ons land, en verkoopt zelfs meer volumes dan de dorstlesser Hoegaarden.

In een gesprek met het weekblad Trends deze week is Fabio Sala, de Braziliaanse topman van AB InBev België, in zijn nopjes met het succes van Karmeliet. Maar het merk is bijna het slachtoffer van zijn eigen succes. "Karmeliet verkoopt uitstekend", zegt Sala. "Frankrijk is de belangrijkste markt, dan komt België. Die twee betekenen drie kwart van de volumes. Ook in Nederland kent het merk een mooie groei. Die drie betekenen het gros van de volumes. De brouwerij van Bosteels barst vandaag uit zijn voegen. De productiecapaciteit wordt volledig benut. We zoeken momenteel oplossingen in onze bestaande brouwerijen, zodat we kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar Karmeliet."

Wat zijn de alternatieven? Het afvullen van Karmeliet gebeurt al deels in de brouwerij van Hoegaarden. "We moeten wel", zegt Sala. "Sinds de overname in 2015 investeerden we ruim 31 miljoen euro in de brouwerij in Buggenhout, vooral voor capaciteitsuitbreidingen. Maar we zitten gekneld in het dorpscentrum. Dus zoeken we naar alternatieven. Kunnen we elders Karmeliet brouwen? Vandaag wordt Karmeliet enkel in Buggenhout gebrouwen. In elk geval blijven de brouwmeesters in Buggenhout waken over het recept, de kwaliteit, en het brouwproces van Karmeliet. Dat spreekt voor zich."

Frankrijk werd op korte termijn de belangrijkste markt voor Karmeliet. Brouwerij Bosteels heeft er fors geprofiteerd van het verkoop- en distributienetwerk van AB InBev. In Frankrijk werd tot vóór de overname samengewerkt met een kleinere partner in Noord-Frankrijk met een erg beperkt verkoopteam. De verkoop en de distributie werden er overgenomen door AB InBev, dat in Frankrijk beschikt over een uitgebreide verkoopploeg van ruim 200 mensen.

