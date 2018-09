Stéphane Richard (CEO van Orange): 'We willen alles doen om in België ook vaste telefonie aan te bieden'

België is maar een kleine markt voor de telecomoperator Orange, die elk jaar een internationale omzet van 41 miljard euro boekt. Toch houdt CEO Stéphane Richard ons land nauwlettend in de gaten. Hij geeft ons zijn visie op de Belgische markt en benadrukt dat hij een rol wil spelen in vaste telefonie.