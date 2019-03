Steeds meer landen houden Boeing 737 MAX 8 aan de grond

Ethiopië houdt luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines zijn 737 MAX 8-vloot aan de grond tot nader order, als een "bijkomende voorzorgsmaatregel voor de veiligheid". Het toestel dat zondag neerstortte, was een Boeing van de luchtvaartmaatschappij, die nog vier toestellen van dat type in zijn vloot heeft.

Indonesië nam dezelfde beslissing. In oktober vorig jaar stortte een Boeing 737 MAX 8 van de Indonesische budgetvlieger Lion Air neer in de Javazee. In Indonesië zijn er elf toestellen van dat type: tien van Lion Air en één van de nationale luchtvaartmaatschappij Garudo Indonesia.

China houdt alle toestellen van dat type aan de grond na de crash. Dat is een zware klap voor Boeing. Chinese luchtvaartmaatschappijen hebben immers 96 dergelijke vliegtuigen in gebruik.

De burgerluchtvaartautoriteit in Australië (CASA) schortte tijdelijk alle operaties met Boeing 737 MAX-toestellen van en naar Australië op. Er zijn weliswaar geen Australische maatschappijen die met dat type vliegen. Fiji Airways, dat twee zulke vliegtuigen heeft, is de enige operator die getroffen is door de opschorting.

De luchtvaartmaatschappij SilkAir uit Singapore, die met het toestel naar Australië vliegt, schortte eerder al tijdelijk de operaties met het vliegtuigtype op.

In Zuid-Korea legde de budgetvlieger Eastar Jet vrijwillig zijn twee 737 MAX 8-toestellen aan de ketting.

De Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij Comair houdt ook zijn enige vliegtuig van dat type voorlopig aan de grond.

De Mexicaanse luchtvaartmaatschapij Aeromexico schortte de operaties met de zes toestellen van het type op, in afwachting van het onderzoek naar de crash van afgelopen weekend.

In Argentinië raadt de pilotenvereniging haar leden aan om niet te vliegen met een van de vijf toestellen in de vloot van Aerolineas Argentinas, tot de veiligheid kan worden gegarandeerd. De nationale luchtvaartmaatschappij schortte ook al de commerciële operaties met het toestel op.

Cayman Airways, de luchtvaartmaatschappij van het Britse overzeese gebied in de Caraïben, legde eveneens zijn 737 MAX 8-toestellen aan de ketting na de crash van zondag.

Voor de Indiase luchtvaartregulator kunnen de luchtvaartmaatschappijen hun vliegtuigen kunnen blijven gebruiken, maar onder strikte veiligheidsbepalingen. De regulator vaardigde nieuwe richtlijnen uit voor de operaties met de vliegtuigen, zoals bijkomende onderhoudscontroles. Ook moeten piloten 1.000 vlieguren en copiloten 500 vlieguren hebben op de 737 MAX 8. De bepalingen gelden voor alle luchtvaartmaatschappijen die in het Indiase luchtruim opereren.