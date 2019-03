Transporteconoom Wouter Dewulf over de Boeing-crashes: 'Boeing zal dit wel overleven'

De in 2016 gelanceerde Boeing 737 Max 8 werd het paradepaardje van de vliegtuigbouwer uit Seattle, met ruim 5000 bestellingen en 350 geleverde toestellen. Maar na twee vliegtuigcrashes in vijf maanden ontaardde het sprookje in een nachtmerrie.