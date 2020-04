Ethernetics wil het internet groener maken. De Gentse start-up ontwikkelde een energie-efficiënt cloudplatform waarop bedrijven hun toepassingen kunnen samenbrengen.

Welke oplossing biedt Ethernetics?

"We ontwikkelden een slim cloudplatform waarop datacenters en telecombedrijven hun softwareapplicaties en hardwaremodules kunnen plaatsen", zegt medeoprichter Jan Dezutter. "Daardoor verbruiken die bedrijven veel minder elektriciteit dan wanneer ze hun toepassingen op een lokale infrastructuur zouden laten draaien."

Hoe belangrijk is zo'n verschuiving naar de cloud?

"Het internet steunt op datacenters", legt Dezutter uit. "Die verbruiken gigantisch veel energie. Nu al slokken ze wereldwijd 5 procent van alle elektriciteit op, en dat cijfer zal nog verdubbelen. Door ons cloudplatform te gebruiken kunnen datacenters en telecombedrijven hun energie-efficiëntie gevoelig opkrikken."

Sinds wanneer bestaat Ethernetics?

In 2018 richtte Robert Leune Ethernetics op uit de asse van het stopgezette Racktivity, dat oplossingen leverde voor energiebeheer. "Onder impuls van Gert De Spiegeleer hebben we waardevolle patenten en kennis overgenomen", vertelt Dezutter. "Ik kwam erbij in augustus 2019 en lanceerde het idee om de technologie in te zetten om datacenters en telecommunicatie te optimaliseren."

Waaruit bestaat het businessmodel?

"We rekenen opstart- en abonnementskosten aan", zegt Dezutter. "We rekenen op een omzet - recurrente inkomsten - van 37 miljoen euro binnen vijf jaar. Tegen dan willen we actief zijn op alle grote Europese en Noord-Amerikaanse markten."

Waar kwam de financiering vandaan?

"Ethernetics steunt op eigen kapitaal en een obligatielening. We kunnen ook rekenen op bevriende bedrijven, enkele businessangels en het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Nu de funderingen - goed voor ongeveer een miljoen euro - zijn gelegd, mikken we op kapitaalrondes via bedrijven en investeerders. Die zijn gepland voor het eerste kwartaal van 2021. "

Welke oplossing biedt Ethernetics?"We ontwikkelden een slim cloudplatform waarop datacenters en telecombedrijven hun softwareapplicaties en hardwaremodules kunnen plaatsen", zegt medeoprichter Jan Dezutter. "Daardoor verbruiken die bedrijven veel minder elektriciteit dan wanneer ze hun toepassingen op een lokale infrastructuur zouden laten draaien."Hoe belangrijk is zo'n verschuiving naar de cloud?"Het internet steunt op datacenters", legt Dezutter uit. "Die verbruiken gigantisch veel energie. Nu al slokken ze wereldwijd 5 procent van alle elektriciteit op, en dat cijfer zal nog verdubbelen. Door ons cloudplatform te gebruiken kunnen datacenters en telecombedrijven hun energie-efficiëntie gevoelig opkrikken." Sinds wanneer bestaat Ethernetics?In 2018 richtte Robert Leune Ethernetics op uit de asse van het stopgezette Racktivity, dat oplossingen leverde voor energiebeheer. "Onder impuls van Gert De Spiegeleer hebben we waardevolle patenten en kennis overgenomen", vertelt Dezutter. "Ik kwam erbij in augustus 2019 en lanceerde het idee om de technologie in te zetten om datacenters en telecommunicatie te optimaliseren." Waaruit bestaat het businessmodel?"We rekenen opstart- en abonnementskosten aan", zegt Dezutter. "We rekenen op een omzet - recurrente inkomsten - van 37 miljoen euro binnen vijf jaar. Tegen dan willen we actief zijn op alle grote Europese en Noord-Amerikaanse markten." Waar kwam de financiering vandaan?"Ethernetics steunt op eigen kapitaal en een obligatielening. We kunnen ook rekenen op bevriende bedrijven, enkele businessangels en het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Nu de funderingen - goed voor ongeveer een miljoen euro - zijn gelegd, mikken we op kapitaalrondes via bedrijven en investeerders. Die zijn gepland voor het eerste kwartaal van 2021. "