Nodalview haalt voor het eerst kapitaal op. Daarmee wil de Brusselse start-up zijn activiteiten uitbreiden naar Duitsland, Spanje en Italië.

Nodalview helpt vastgoedmakelaars om snel professionele foto's van nieuwe panden te maken. Al wat de makelaars nodig hebben, is de app en een hardwarekit met een lens en een driepoot. De makelaars nemen foto's van al wat in het pand te zien is. De software van Nodalview interpreteert en bewerkt de beelden, zodat de makelaar beschikt over beelden van professionele kwaliteit om geï...