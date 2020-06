Maarten Masschelein, jaren geleden een van de eerste werknemers bij de dataspecialist Collibra, richtte in 2018 met Tom Baeyens Soda op. Het ondernemersduo overtuigde dit jaar prestigieuze investeerders voor een kapitaalronde van 2,5 miljoen euro en stoomt zich klaar voor de internationale lancering in het najaar.

Op zijn sollicitatiegesprek bij Collibra, nu een vaandeldrager van de Belgische techscene, zei Maarten Masschelein al aan de oprichters dat hij ooit zijn eigen bedrijf zou opstarten. De handelswetenschapper met een MBA aan de Vlerick Business School was de eerste aanwerving van Collibra voor verkoop en marketing en werkte nauw samen met de oprichters. Masschelein bouwde het verkoop- en marketingteam uit, trok naar de Verenigde Staten en stootte er al doende op het probleem dat later tot Soda leidde.

Bedrijven nemen almaar vaker automatische beslissingen op basis van grote hoeveelheden data. Maar als die data veranderen en onbruikbaar worden, wordt dat vaak niet gedetecteerd. Zo komen de toepassingen van de bedrijven in gevaar. Samen met de computerwetenschapper Tom Baeyens richtte Masschelein in april 2018 Soda op, om de data van bedrijven betrouwbaar te houden. Soda richt zich in eerste instantie op softwarebedrijven met een paar honderd medewerkers. Het bedrijf heeft al klanten, maar de officiële internationale lancering komt er pas na de zomer.

"Bedrijven zoals Zalando, Deliveroo en Netflix hebben bijna geen persoonlijke interacties meer met hun klanten. Alles gaat via de app. Data worden almaar belangrijker", zegt Masschelein. "Apps zijn een commodity geworden. Het competitieve voordeel zit niet meer in de app, maar in de data die die app relevanter maken." Een voorbeeld: nu worden mailings vaak foutief uitgestuurd. "Een gebruiker heeft iets in zijn mandje gestopt op een e-commerceplatform en gaat dan weg", legt Masschelein uit. "Het platform stuurt hem daarom een mail met een kortingcode. Nu wordt die mail heel vaak nog gestuurd naar mensen die intussen al betaald hebben. Natuurlijk claimen zij dan de korting en moet het bedrijf dat retroactief in orde brengen. Dat is fouten maken met data."

MAARTEN MASSCHELEIN EN TOM BAEYENS "Apps zijn een commodity geworden." © Franky Verdickt

Veel bedrijven experimenteren nu met hun eerste dataproduct, een app waarin data een hoofdrol spelen. "We helpen ze van de fase van experimenteren naar een afgewerkt product te gaan", verklaart Masschelein.

Kapitaalronde

Twee jaar na de oprichting haalde de start-up, die kantoor houdt in de Brusselse vestiging van de accelerator Start it@kbc, 2,5 miljoen euro op bij buitenlandse investeerders. De kapitaalronde werd geleid door het Berlijnse fonds Point Nine Capital, het Amerikaanse DCF Capital Partners en Hummingbird Ventures. Dat laatste durfkapitaalfonds investeerde onder meer in de Britse maaltijdbezorger Deliveroo en het Belgische Showpad. Onlangs kwam Hummingbird in het nieuws, toen het fonds het Turkse gamebedrijf Peak Games, waarin het vroeg had geïnvesteerd, voor 1,8 miljard euro verkocht aan Zynga.

Soda wilde bedrijven meteen laten betalen voor zijn product, maar de coronacrisis dwarsboomde dat plan. Veel bedrijven bevroren hun budgetten. Soda besloot zijn product voorlopig gratis te maken, maar bedrijven wel een contract te laten ondertekenen waarmee ze zich ertoe verbonden voldoende tijd te investeren in het pilootproject. "Zo zijn we zeker dat we met de juiste bedrijven samenwerken en feedback krijgen", zegt Masschelein.

De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Ook Collibra werd opgericht tijdens een crisis. Maarten Masschelein lette goed op hoe dat bedrijf zich door de crisis heen manoeuvreerde. "Ik leerde bij Collibra één belangrijke les. Als je als bedrijf ervoor kiest te groeien via durfkapitaal, weet je nooit wat er zal gebeuren. Ik weet van Felix (Van de Maele, een van de oprichters van Collibra, nvdr) en anderen dat je relaties met durfkapitalisten altijd moet opbouwen. Je moet er wel op letten dat je er niet te veel tijd in steekt en ervoor zorgen dat je uit zo'n gesprek ook meteen iets meeneemt wat je kunt gebruiken. Wij zijn begonnen in april 2018 en hadden ons eerste gesprek met een durfkapitalist in juli van dat jaar. Het beste is dat durfkapitalisten hongerig worden en zin krijgen om te investeren, maar dat nog niet niet kunnen. Dan kun je snel schakelen, en moet je niet meer eerst gaan praten als het moment aangebroken is."

Geen twijfels

Met het kapitaal dat Soda ophaalde, wil het zijn product verfijnen, nieuwe werknemers zoeken en een merk bouwen voor een internationaal publiek. Maarten Masschelein heeft de luxe dat hij bij de oprichters van Collibra terechtkan om raad te vragen. "Vlamingen zijn over het algemeen te bescheiden en hebben te weinig ambitie", zegt Maarten Masschelein. "Het kopiëren en distribueren van software is zo goed als gratis. In software kun je niet anders dan te gaan voor de eerste plaats op je markt."

Soda viel intussen in de prijzen. Het won de Innovative Starters Award van Innoviris, het innovatieagentschap van het Brussels Gewest. "Maarten is superslim en had vanaf het begin veel kennis over zijn supercomplexe sector", zegt Kjell Clarysse, een van de coaches bij Start it@kbc. "Hij is bij Collibra perfect klaargestoomd om een goede ondernemer te zijn. Zoals alle goede ondernemers stelt hij wel kritische vragen over wat hij aan het doen is, maar anders dan veel andere ondernemers heeft hij geen existentiële twijfels over Soda. Dat helpt hem om snel beslissingen te nemen."

Maarten Masschelein over... Hoe je een medeoprichter vindt. "Niemand kent het antwoord op die vraag. Ik pakte het aan zoals ik de eerste klant zocht. Ik maakte een landingspagina met een bericht op maat voor een cofounder in plaats van voor een product. Ik dropte dat op fora voor big data. Van de tien reacties waren negen niets. Een kwam van Tom Baeyens. Een week later zijn we begonnen." Concurrentie. "Competitie is altijd fantastisch. Dat betekent dat iedereen de markt aan het bouwen is. In de Verenigde Staten snijden twee bedrijven dezelfde markt aan. Er is dus prille marktbevestiging. We hebben een goede uitgangspositie. Ik houd van competitie, maar ik wil wel winnen."

