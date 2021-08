Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging gestuurd naar de directie van Brussels Airlines. Dat is vernomen van de vakbonden. Een verzoeningsgesprek over de werkdruk bij het cabinepersoneel is vorige week afgesprongen.

De aanzegging geldt voor onbepaalde tijd. Eerder had de maatschappij al voorgesteld om 20 aanwervingen te doen, maar dat volstaat voor de bonden niet om de werkdruk te verlichten. Overleg vorige donderdag leverde niets op.

'De directie weigert categoriek om te onderhandelen over structurele oplossingen voor de verbetering van de cao's die in 2020 door Lufthansa zijn opgelegd', klinkt het maandag in een mededeling van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

'De vakbonden en hun afgevaardigden zullen het personeel informeren, dat sinds het begin van de zomerperiode onder druk staat en dit na een lange periode van economische werkloosheid waardoor hun koopkracht drastisch is gedaald.'

Pas na het raadplegen van de achterban zal duidelijk worden of en welke acties er komen. Een staking behoort tot de mogelijkheden, al draagt dat niet de voorkeur weg van de bonden. Eventuele acties zijn overigens maar mogelijk vanaf 26 augustus. 'Het is niet de bedoeling de reizigers te straffen', aldus Olivier Van Camp van de socialistische vakbond.

'We kunnen deze situatie alleen maar betreuren en vragen aan Lufthansa, dat als enige verantwoordelijk is voor deze situatie, om verantwoordelijkheid te nemen en meer te luisteren naar en respect te tonen voor het personeel van Brussels Airlines', aldus de bonden.

De directie van Brussels Airlines liet eerder al weten dat ze blijft streven naar overleg om tot oplossingen te komen. Ze veroordeelt 'elke sociale actie die haar gasten schade kan toebrengen, de werklast van andere personeelsleden beïnvloedt en de vooruitgang van het bedrijf en de financiële stabiliteit ervan in gevaar brengt'.

